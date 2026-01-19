Libertadores y largo contrato: el imán de Cerro Porteño para atraer al argentino Vegetti

Durante una entrevista con la radio ABC Cardinal, el directivo señaló que a Vegetti, de 37 años, le hace ilusión disputar la Copa Libertadores en esta etapa de su carrera.

"Él nunca jugó la Copa Libertadores e hizo mucho hincapié en eso, quiere jugar la Copa Libertadores, quiere avanzar en la Copa Libertadores", señaló Pettengill.

Asimismo, destacó el "poder de convencimiento" del entrenador del 'Ciclón de Barrio Obrero', el uruguayo Jorge Bava, quien durante una reunión explicó al atacante "cómo lo usaría" en los partidos.

Vegetti jugó desde agosto de 2023 con Vasco da Gama, con el que disputó 140 partidos oficiales y anotó 60 goles.

Medios argentinos y brasileños informaron entonces que el equipo brasileño desembolsó 1,1 millones de dólares por los derechos del artillero.

Pettengill dijo hoy que Cerro Porteño no tuvo que "abonar nada" al equipo de Río de Janeiro por el ariete, al tiempo que desmintió las versiones sobre el supuesto alto salario que devengaría el argentino, que se han difundido en los últimos días.

"Más allá del dinero, lo que lo convenció es la situación del club, el proyecto", apuntó. "Pero sí viene con un contrato de 3 años con muchos bonos por meter goles, por jugar partidos, por clasificaciones en copa", agregó.

El atacante de 37 años es el cuarto refuerzo del equipo para esta campaña, tras la incorporación del argentino-alemán Mateo Klimowicz, el extremo colombiano Santiago Mosquera y el paraguayo Cristhian Paredes, activos con los que espera defender la Supercopa y la liga local, así como trascender en la Copa Libertadores.

Antes de su incursión en Brasil, Vegetti defendió clubes como Instituto de Córdoba, Ferrocarril Oeste, Gimnasia y Esgrima de La Plata en su país, así como el Rangers de Talca chileno, entre otros.