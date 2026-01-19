Serie A de Italia: Como vence al Lazio con gran nivel de Nico Paz

El medio argentino alcanzó los ocho tantos esta temporada en la Serie A. Solo su compatriota Lautaro Martínez ha marcado más goles que la estrella del Como.

Suma 11 y Nico Paz se mantiene al acecho, aunque podría estar algo más cerca porque frente al Lazio se permitió incluso el lujo de fallar un penalti en la primera parte.

Pero en ese instante el Como ya ganaba 0-2, con un tanto de Martin Baturina a los dos minutos tras una excelente asistencia de Álex Valle y otro del mismo Nico Paz, que selló su actuación con el golazo de la noche, cerrando cualquier conato de remontada del Lazio.

* Líderes: Inter 49, Milan 46, Napoli 43, Roma 42, Juventus 39, Como 37, Atalanta 32 y Bolonia 30.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy