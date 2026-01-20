1-1. El Nápoles se estrella contra diez en Copenhague

El Copenhague visitará al Barcelona en la última jornada. El Nápoles recibirá al Chelsea.

El conjunto italiano sabía que necesitaba el triunfo y fue superior, pero no supo cerrar un partido que tenía de cara y acabó frustrado por su falta de acierto.

El Copenhague arrancó con un 4-4-2 y los dos gigantones arriba, el veterano Cornelius y el jovencísimo Dadason. Un claro mensaje de que iba a buscar el juego directo. Pero el experimento no le acabó de funcionar del todo.

El equipo danés apenas inquietó a un Nápoles que salió mandando. Se hizo con la pelota y la fue moviendo, liderado por un buen Lobotka. Y las ocasiones fueron cayendo.

Højlund, con la derecha, su pierna mala, la mandó cerca del larguero. Vergara, después de sentar a Pereira con un recorte, tiró junto al palo. Y De Lorenzo, en una jugada ensaya de córner, se estrelló con Kotarski.

Al Copenhague le costaba encontrarle la vuelta al partido. Nada raro, por otra parte. No juega un encuentro oficial desde hace un mes, por el parón invernal de la liga danesa.

Y peor se le puso la cosa cuando Delaney se autoexpulsó con una entrada kamikaze a Lobotka que, VAR mediante, dejó a su equipo con diez.

El Nápoles ya no esperó mucho. Y McTominay, ante la pasividad de la defensa local, cabeceó solo en un córner, poco después. Su cuarto gol en siete partidos en el torneo.

Si con once ya había sido superior, con uno más, el Nápoles aumentó su dominio. Vergara y Højlund tuvieron el segundo pero erraron por poco.

El Copenhague respondió con un remate de Madsen en un córner que Milinkovic-Savic paró sin demasiados apuros.

El equipo danés tampoco se veía demasiado agobiado, y enlazó algunos ataques para avisar el Nápoles, que no acababa de cerrar el partido. Y vaya si lo pagó.

Buongiorno se llevó por delante a Elyounoussi, el mejor de su equipo, y el árbitro pitó penalti. Larsson lo tiró fatal, pero recogió el rechace y marcó a puerta vacía.

El Nápoles acumuló varias ocasiones, la más clara, una de Lucca a un par de minutos del final, pero no pudo superar a Kotarski y se quedó con un resultado que puede lamentar en una semana. El Copenhague, que celebró el empate como una victoria, deberá buscar el milagro en el Camp Nou.

-- Ficha técnica:1 - Copenhague: Kotarski; Meling (Garananga, m.81), Pereira, Suzuki, López; Elyounoussi, Madsen (Claeson, m,81), Delaney, Achouri (Larsson, m.63); Dadason, Cornelius (Clem, m.63).1 - Nápoles: Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Bongiorno, Juan Jesus; Spinazzola (Olivera, m.62), Lobotka, McTominay, Gutiérrez; Vergara (Lang, m.62), Elmas (Lucca, m.80); Højlund.

Goles: 0-1, m,39: McTominay; 1-1, m.71: Larsson.

Árbitro: Irfan Peljto (Bosnia). Amonestó con tarjeta amarilla, por el Copenhague, a Clem (m.90); por el Nápoles, a Højlund (m.40), Di Lorenzo (m.82). Expulsó con roja directa a Delaney, del Copenhague (m.35).

Incidencias: Partido de la séptima jornada de la Liga de Campeones disputado en el estadio Parken de Copenhague. EFE.alc/jl