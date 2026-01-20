Con doblete de Luis Suárez, Sporting tumba al campeón París Saint-Germain

La primera mitad del choque, que suponía el estreno oficial entre ambos clubes, cerró con un dominio francés del 70 %. El PSG generó una decena de ocasiones de gol, pero se estrelló contra la exhibición del portero local Rui Silva. El guardameta de los ‘leones’ actuó como un auténtico muro y evitó que la superioridad gala subiera al marcador.

Los anfitriones sufrieron para salir al contragolpe y perdieron la posesión en zonas comprometidas de manera reiterada. La defensa del ecuatoriano William Pacho fue clave, interceptando cada avance luso cuando estos buscaban el área. El central cortó pases decisivos que impidieron que el Sporting generase peligro real durante todo el tramo inicial.

Pese a los problemas en ataque, el Sporting contuvo al campeón europeo con una zaga que asfixió el juego de Luis Enrique. En la segunda parte, los ‘leones’ ajustaron sus líneas y consiguieron equilibrar la posesión de la pelota frente al rival. La mejoría local permitió que el partido llegara abierto y con opciones para ambos al último cuarto de hora.

Fue en los últimos 20 minutos del enfrentamiento cuando finalmente aparecieron los goles que decidieron el resultado. En el minuto 74, Suárez hizo estallar de alegría al estadio, que hoy congregó a casi 51.500 aficionados de la capital. El atacante inauguró el marcador, aunque la ventaja para los locales duró apenas unos instantes tras el festejo.

No es la primera vez que el de Santa Marta anota en Europa, pues ya marcó previamente ante el Brujas y el Nápoles. Actualmente es uno de los máximos artilleros de la Liga de Portugal, donde acumula 15 goles en lo que va de curso. Sus registros lo confirman como una de las estrellas más brillantes de la temporada en el panorama continental.

Solo cinco minutos después del gol inicial, el georgiano Kvaratskhelia, que sustituyó a Mayulu, logró el empate 1-1. Cuando el empate parecía definitivo, Suárez volvió a aparecer para marcar el segundo ante el delirio de los seguidores. La grada coreó su nombre repetidamente, rindiendo tributo al colombiano incluso después de que el árbitro pitara el final.

A pesar de los intentos desesperados de los parisinos por remontar, el cierre del partido fue tenso y muy accidentado. Hubo varios encontronazos entre los futbolistas en los minutos de descuento, pero el marcador no se movió más. El sello final lo puso el internacional colombiano, dejando al PSG con las manos vacías tras su visita a Lisboa.

Ficha técnica:

Sporting (2): Rui Silva; Fresneda, Gonçalo Inácio, Matheus Reis y Ricardo Mangas (Vagiannidis, minuto 63); Morita y João Simões (Daniel Bragança, minuto 87); Geny Catamo (Alisson Santos, minuto 87), Trincão (Kochorashvili, minuto 90+6) y Maxi Araújo; Luis Suárez.

París Saint Germain (1): Chevalier; Zaire-Emery, Marquinhos, Pacho y Nuno Mendes; Mayulu (Kvaratskhelia, minuto 66), Fabián Ruiz (Zabarnyi, minuto 80) y Vitinha; Doué, Dembélé y Barcola (Gonçalo Ramos, minuto 71).

Goles: 1-0, minuto 74: Suárez; 1-1, minuto 79: Kvaratskhelia; 2-1, minuto 90: Suárez.

Árbitro: Anthony Taylor (Reino Unido). Amonestó a Ricardo Mangas (minuto 59), a Luis Suárez (minuto 90+4) y a Rui Silva (minuto 90+6), por parte del Sporting, y a Kvaratskhelia (minuto 90+5), por parte del PSG.

Incidencias: Partido correspondiente a la séptima jornada de la fase liga de la Liga de Campeones disputado en el Estádio José Alvalade (Lisboa).

Fuente: EFE