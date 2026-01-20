Fútbol Internacional
20 de enero de 2026 - 14:30

El Alavés celebrará sus 105 años de historia con sus abonados más veteranos

Vitoria (España), 20 ene (EFE).- El Deportivo Alavés celebrará este domingo ante el Real Betis sus 105 años de historia con sus abonados más veteranos, según explicó este martes el club vasco.

Por EFE

Una selección de simpatizantes con más de 30 años de antigüedad acompañarán al equipo titular al centro del campo, en los prolegómenos del partido que disputarán los del argentino Eduardo 'Chacho' Coudet contra los del chileno Manuel Pellegrini, correspondiente a la vigésima primera jornada de LaLiga EA Sports (Primera División), como gesto de reconocimiento a su fidelidad incondicional.

Todos ellos han sido seleccionados mediante sorteo “como muestra de agradecimiento a su fidelidad, apoyo incondicional y amor por los colores a lo largo de décadas”, detalló en una nota de prensa el Alavés.

Los protagonistas recibirán un “merecido” homenaje en el centro del campo, en un acto que pondrá en valor su papel como “parte esencial de la historia y el presente del club y como transmisores de los valores y la esencia del Deportivo Alavés de generación en generación”.

Además, como parte de las acciones conmemorativas, tras el partido se sortearán entre todos los abonados del club del norte de España las camisetas de juego que utilizarán los jugadores albiazules en el encuentro ante el Real Betis.

