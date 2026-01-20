El Athletic, aún plagado de bajas, busca el Play-off, el Atalanta evitarlo

El Athletic intentará la gesta de lograr la segunda victoria en su historia en el país trasalpino en trece partidos más que diezmado por las ausencias, nueve. Entre ellas, Aymeric Laporte, los hermanos Iñaki y Nico Williams, Alex Berenguer y Yuri Berchiche, todos lesionados y jugadores capitales para Ernesto Valverde.

Completan la lista las ausencias de larga duración, las de los también lesionados Maroan Sannadi, Beñat Prados y Unai Egiluz, y el sancionado Yeray Álvarez. Con la excepción de joven Egiluz, el resto futbolistas también de la confianza del técnico.

Pues sin todos ellos, el Athletic, en crisis en LaLiga tras una racha de un punto sumado de 12 posibles, tratará de lograr un triunfo que le es prácticamente obligado si quiere entrar entre los 24 equipos que continuarán en competición tras la fase de Liga. Un play-off previo a los octavos de final del que está a dos puntos con solo seis, los de las dos últimas jugadas, por disputarse.

Con tantas ausencias parece complicado prever el once con el que salga el conjunto rojiblanco al Stadio di Bérgamo (New Balance Arena), aunque sí parecen fijos Unai Simón bajo palos y los centrales Dani Vivián y Aitor Paredes, que no tienen recambio.

También se espera a uno de la pareja habitual en el doble pivote, o Mikel Jauregizar, que lo juega todo, o Iñigo Ruiz de Galarreta. Por uno de ellos es posible que entre Alejandro Rego, con muchos minutos en Champions.

Arriba, los únicos titulares disponibles son Oihan Sancet y Gorka Guruzeta, quienes casi seguro jueguen y podrían estar acompañados por Unai Gómez, autor de un gol y una asistencia en el último partido en Mallorca, o Robert Navarro, éste con buenos momento en la temporada y también en Champions.

Valverde recupera a Mikel Vesga y Nico Serrano, candidatos también al once como lo son Andoni Gorosabel y Adama Boiro para unos laterales en los que también podrían jugar Jesus Areso y/o Iñigo Lekue.

El Atalanta, por su parte, llega en un gran momento de forma al duelo. Disipadas las dudas iniciales de temporada gracias a la llegada del italiano Raffaele Palladino al banquillo, la 'Dea' solo ha perdido dos de los últimos doce partidos. Es más, desde la llegada del nuevo técnico, solo ha perdido en tres ocasiones y empatado una, en la reciente jornada ante el Pisa.

No es aquel temible equipo que construyó Gasperini hace años, pero este Atalanta es una versión adaptada e inteligente que conserva ciertas maneras.

Se ha reforzado con un jugador del Atlético de Madrid, el italiano Giacomo Raspadori, que no podrá jugar el duelo porque ya tuvo minutos en esta fase con el combinado rojiblanco, y solo podrá entrar en la lista 'Champions' del club a partir de la próxima ronda si el Atalanta se clasifica.

Además, tendrá que valorar Palladino el estado de forma del nigeriano Ademola Lookman, disponible tras disputar la Copa África.

La situación en el seno del club bergamasco es radicalmente diferente a como empezó la temporada. Es ya séptimo en Serie A con aspiraciones europeas, y en 'Champions' es quinto, el italiano mejor colocado, ubicado por encima incluso del Inter de Milán.

Solo ha perdido en esta edición del máximo torneo continental y fue en la primera jornada ante el vigente campeón, el PSG. Después derrotó al Brujas, empató con el Slavia Praga, se impuso al Olympique de Marsella y doblegó al Eintracht de Fráncfort y al Chelsea.

Un recorrido que le permite soñar ahora con la clasificación directa a octavos de final. El Athletic será una prueba de fuego para valorar su potencial.

Las dudas en cuanto al once residen, principalmente, en la defensa, con el albanés Berat Djimsiti que sale de lesión. Arriba, Lookman apunta a ser suplente tras su periplo africano. En ataque, el trío formado por el belga Charles De Ketelaere, el croata Mario Pasalic y el italiano Gianluca Scamacca es la opción favorita del técnico.

Atalanta: Carnesecchi; Kossounou, Hien o Djimsiti, Ahanor; Zappacosta, de Roon, Ederson, Bernasconi o Zalewski; De Ketelaere, Pasalic; Scamacca.

Athletic: Unai Simón: Gorosabel, Vivián, Paredes, Adama; Jauregizar, Rego; Robert Navarro, Sancet, Unai Gómez; y Guruzeta.

Árbitro: Danny Makkelie (Países Bajos).

Campo: New Balance Arena de Bérgamo (norte Italia).

Posiciones: Atalanta (5º, 13 puntos); Athletic (28º, 5 puntos).