El club Técnico Universitario recurre a jugadores colombianos para revertir mala racha

El cuadro universitario acabó penúltimo en la Liga Pro 2025 por lo que, en primera instancia, perdió la categoría, que le fue reintegrada una vez que El Nacional descendió por no cumplir con disposiciones reglamentarias de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF).

Los directivos del club, junto al nuevo entrenador, el argentino Francisco Uzúcar, además de Anaya, Castaño, Bocanegra y Montes, han reforzado al cuadro con el portero argentino Santiago Razzeto, los uruguayos Andrés Copete (defensa) y Martín Chaves (centrocampista), así como con el atacante Lucas Fernández.

Anaya, de 26 años, ha desarrollado su carrera futbolística desde el 2020 en los clubes colombianos Tigres, Cúcuta Deportivo, Jaguares de Córdoba y cerró el año pasado con el Cúcuta Deportivo.

Entretanto, Castaño, de 26 años, se inició en La Equidad, continuó en el Deportivo Pasto, militó en el Patriotas y el año pasado estuvo en el Real Soacha.

Por su parte, el centrocampista Bocanegra, de 27 años, militó en el Barranquilla, Junior, Atlético Huila, Cortuluá, Deportivo Pereira, Atlético Bucaramanga y el año pasado tuvo su primera experiencia internacional con el Real Potosí boliviano, del que regresó al Boyacá Chicó, con el que anotó 4 goles en 18 partidos.

Montes, un atacante de 28 años, jugó hasta la temporada anterior con el Atlético Huila tras su paso por los también colombianos Palmira, Atlético y Cúcuta Deportivo, además del boliviano Ciudad Nueva de Santa Cruz de la Sierra.