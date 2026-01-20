El Manchester City se congela en el Ártico ante el Bodo/Glimt

Aunque el conjunto inglés tiene virtualmente asegurado su pase a las eliminatorias, este resultado lo obliga a pelear su lugar en el top-8. El fantasma de la temporada pasada, donde debieron jugar la ronda intermedia contra el Real Madrid, reaparece con fuerza en el horizonte. Con solo dos victorias en sus últimos seis partidos oficiales, las alarmas están encendidas en el club celeste.

Las bajas no sirvieron como atenuante, ya que el once titular contó con figuras de la talla de Rodri, Haaland, Foden y Ryan Cherki. Bajo una temperatura de tres grados bajo cero, el City vistió de negro completo y sufrió el frío de verse abajo inesperadamente. A pesar de mantener una posesión del 70%, la eficacia del conjunto noruego terminó por desdibujar el plan táctico visitante.

El origen del descalabro estuvo en la fragilidad defensiva, personificada en el joven central Alleyne, quien falló en la marca de ambos goles. En el primero, Hogh conectó un cabezazo picado ante la salida de Donnarumma tras un centro preciso de Blomberg por el sector derecho. Apenas dos minutos después, la misma fórmula se repitió para que el goleador definiera con el interior del pie.

El Bodo/Glimt, que no había ganado en las primeras seis jornadas, manejó con destreza el contragolpe para poner en jaque al campeón inglés. Cada avance local encontraba espacios generosos en una zaga que no lograba contener las internadas por las bandas de los noruegos. El City lucía incrédulo ante un rival que sobrevivía en el certamen a base de empates y poco volumen.

Al inicio del complemento, la inestabilidad del City se agravó cuando Hauge firmó un golazo extraordinario desde fuera del área grande. El atacante condujo desde la izquierda hacia el centro y clavó un derechazo en la escuadra, dejando sin reacción alguna al portero italiano. La pasividad defensiva de los “Citizens” facilitó una de las mayores sorpresas en lo que va de competencia.

Ni siquiera el descuento anotado por Ryan Cherki logró reenganchar al equipo de Manchester, debido a una irresponsabilidad de Rodri Hernández. El reciente Balón de Oro fue expulsado tras recibir dos tarjetas amarillas en apenas 53 segundos por cometer dos agarrones consecutivos. Su salida dejó al equipo en inferioridad numérica, eliminando cualquier esperanza de remontada épica en el tiempo restante.

Donnarumma evitó que la goleada fuera mayor, mientras que el VAR anuló otros dos tantos al conjunto local por posiciones adelantadas. El Bodo/Glimt celebró su primer triunfo histórico en esta edición y ahora se prepara para visitar al Atlético de Madrid en el Metropolitano. Por su parte, el City deberá lamerse las heridas antes de recibir al Galatasaray en su última cita.

Ficha técnica:

Bodo/Glimt (3): Haikin; Sjovold, Bjortuff, Gundersen, Bjorkan; Evjen (Saltnes, minuto 76), Berg, Brunstad Fet (Maatta, minuto 82); Blomberg (Auklend, minuto 76), Hogh (Helmersen, minuto 76) y Hauge.

Manchester City (1): Donnarumma; Ricco Lewis, Khusanov, Alleyne, Ait-Nouri; Reijnders, Rodri, O’Reilly; Foden (Marmoush, minuto 70), Cherki; Haaland.

Goles: 1-0, minuto 22: Hogh. 2-0, minuto 24: Hogh. 3-0, minuto 58: Hauge. 3-1, minuto 60: Cherki.

Árbitro: Sven Jablonski (Alemania). Expulsó con doble amarilla a Rodri (minutos 61 y 62), del Manchester City. También amonestó al visitante Cherki (minuto 93).

Incidencias: Partido correspondiente a la séptima jornada de la fase regular de la Liga de Campeones, disputado en el estadio Aspmyra de Bodo ante unos 8.200 espectadores.

Fuente: EFE