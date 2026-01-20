Fútbol Internacional
El Noia ficha al internacional argentino Iván Gabriel Monteros

Santiago de Compostela, 20 ene (EFE).- El argentino Iván Gabriel Monteros se convirtió este martes en el primer refuerzo invernal del Noia Portus Apostoli FS, con el que firma un contrato para las dos próximas temporadas, con opción de ampliarlo dos años más.

Por EFE

El exfutbolista del Corinthians brasileño, que puede jugar tanto de ala como cierre, es internacional con la selección absoluta de su país. En 2024 fue nominado a “mejor jugador joven del mundo”.

“Sus capacidades lo definen como un jugador con garra, gran golpeo de balón, poderoso en lo físico y con entendimiento del juego. Todo ello, unido a su edad de apenas 20 años recién cumplidos, lo convierten en uno de los futbolistas con más proyección de su país”, destacó el club gallego de su nueva incorporación.