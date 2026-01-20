El Noia ficha al internacional argentino Iván Gabriel Monteros

El exfutbolista del Corinthians brasileño, que puede jugar tanto de ala como cierre, es internacional con la selección absoluta de su país. En 2024 fue nominado a “mejor jugador joven del mundo”.

“Sus capacidades lo definen como un jugador con garra, gran golpeo de balón, poderoso en lo físico y con entendimiento del juego. Todo ello, unido a su edad de apenas 20 años recién cumplidos, lo convierten en uno de los futbolistas con más proyección de su país”, destacó el club gallego de su nueva incorporación.