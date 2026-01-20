Güler y Mastantuono, novedades en Real Madrid contra Mónaco; Ansu Fati, titular en Mónaco

Sin Álvaro Carreras, sancionado, Arbeloa sorprende con el movimiento de Camavinga al lateral izquierdo en lugar de Fran García, que es suplente. Los laterales del Real Madrid los ocupan dos centrocampistas, con el uruguayo Fede Valverde en el derecho.

El francés Kylian Mbappé repite como titular, dejando atrás las molestias en la rodilla izquierda que han marcado su inicio de año, y el brasileño Vinícius Junior es indiscutible para el nuevo técnico madridista, y se reencuentra con la afición del Santiago Bernabéu tras ser silbado todo el partido el sábado frente al Levante.

Por su parte, el belga Sébastien Pocognoli, técnico del Mónaco, opta de inicio por Ansu Fati, quien tras una lesión volvió a disputar 22 minutos ante el Lorient el pasado fin de semana, marcando, y acumula siete tantos en 15 partidos sin haber encontrado la continuidad que buscaba en el Principado.

El Real Madrid inicia el partido con Courtois; Fede Valverde, Raúl Asencio, Huijsen, Camavinga; Tchouaméni, Güler, Bellingham; Mastantuono, Vinícius y Mbappé.

El once titular del Mónaco lo forman: Kohn; Vanderson, Kehrer, Dier, Caio Henrique; Teze, Zakaria; Golovin; Akliouche, Ansu Fati; y Balogun.