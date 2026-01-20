Héctor Bobadilla, oficialmente presentado en Platense

Bajo la dirección técnica de Walter Zunino, el delantero, que llega como el reemplazante del también compatriota Ronaldo Martínez, buscará revalidar el nivel mostrado en sus recientes experiencias fuera de suelo paraguayo. El delantero de perfil zurdo inició su formación deportiva en las divisiones inferiores del Ciclón de Barrio Obrero. Tras llegar a Cerro con 16 años, destacó rápidamente en la Copa Libertadores Sub-20 de la temporada 2020.

Pese a este nuevo desafío internacional, el atacante mantiene un lazo firme con la institución paraguaya, con la cual tiene contrato vigente hasta 2027. Antes de emigrar, el jugador recorrió diversos clubes del fútbol paraguayo con el firme objetivo de sumar rodaje y madurez competitiva. En ese proceso, vistió las camisetas del 12 de Octubre de Itauguá y el 24 de Septiembre de Areguá, en el ascenso paraguayo.

Su carrera dio un salto cualitativo al cruzar la frontera para incorporarse al Jorge Wilstermann de Bolivia, donde demostró una eficacia goleadora inmediata. En tierras bolivianas registró la marca de 10 anotaciones en apenas 15 compromisos disputados, captando la atención de los principales clubes. Ese rendimiento le permitió fichar posteriormente por Always Ready, club donde alcanzaría su etapa de gran esplendor futbolístico.

Con la camiseta del “Millonario” boliviano, el canterano azulgrana se consagró campeón por primera vez en su carrera y finalizó como el segundo máximo artillero. Sus estadísticas en dicha institución fueron contundentes, cerrando el ciclo con 20 goles marcados en 27 partidos oficiales del campeonato local. Estas cifras llevaron a la secretaría técnica de Platense a decidir apostar por su incorporación para cubrir la resta de Ronaldo Martínez, quien fue transferido a Talleres de Córdoba.

