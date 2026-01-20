Ronaldo Martínez, presentado oficialmente en Talleres de Córdoba

El desembarco del canterano de Cerro Porteño es consecuencia de un ciclo brillante en Platense, donde se consagró campeón del Apertura 2025. Además de dar la vuelta olímpica, el paraguayo se alzó con el “botín de oro” como máximo artillero del certamen.

La operación financiera se cerró en 3.000.000 de dólares brutos por la mitad de su ficha, monto que ingresará a las arcas del club de Vicente López. El acuerdo estipula bonos por objetivos alcanzables y la reserva de un 10% de una futura venta para el equipo bonaerense. Esta ingeniería económica permite a la “T” contar con la totalidad de los derechos federativos del atacante paraguayo.

Antes de su arribo a la “Docta”, el futuro del nacido en Eusebio Ayala estuvo rodeado de ofertas provenientes de los mercados de México y Brasil. Sin embargo, Talleres mostró mayor determinación y, tras una propuesta inicial rechazada, decidió elevar las cifras para destrabar la salida del goleador. Gracias a este ajuste económico, la directiva logró ganarle la pulseada a los interesados extranjeros.

📝 Jerarquía y experiencia para la ofensiva Albiazul: 𝐑𝐨𝐧𝐚𝐥𝐝𝐨 𝐌𝐚𝐫𝐭í𝐧𝐞𝐳 es refuerzo de #Talleres



El Club Talleres informa que el goleador del reciente torneo argentino se incorpora al plantel superior para afrontar la Temporada 2026.



Se adquirieron los derechos… pic.twitter.com/XEJbK9ndm2 — Club Atlético Talleres (@CATalleresdecba) January 20, 2026

La carrera de oriundo de Eusebio Ayala refleja una superación constante desde su debut en la máxima categoría con Cerro Porteño durante la temporada 2015. Su recorrido incluye experiencias formativas en Deportivo Capiatá, Central Norte de Salta, The Strongest de Bolivia y el club Resistencia de Paraguay. Fue en este último donde su alto rendimiento le abrió las puertas de la competitiva liga argentina hace algunos años.

En Platense alcanzó su madurez profesional absoluta, registrando una estadística de 22 goles en 113 partidos disputados con la camiseta del “Calamar”. Este nivel superlativo llamó la atención de Gustavo Alfaro, quien lo convocó para integrar la nómina de la selección paraguaya de fútbol. Actualmente, el artillero ya registra minutos oficiales en las Eliminatorias Sudamericanas y en amistosos internacionales con la Albirroja.