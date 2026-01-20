Irene Paredes: "Nuestra preocupación ahora mismo es el Athletic Club"

"Nuestra preocupación ahora mismo es el Athletic Club, el rival que tenemos por delante. Mañana nos ocupa el partido: hacerlo bien, afrontar sus dificultades y jugar con intensidad nos acercará a nuestro objetivo", ha asegurado la internacional española desde la sala de prensa del estadio Johan Cruyff.

La capitana azulgrana ha subrayado que el conjunto vasco ha ido "de menos a más esta temporada" y que, más allá de un inicio complicado, ha ganado "ritmo, confianza y llega en un gran momento", como demostraron el pasado martes en el partido adelantado frente al Real Madrid (0-1).

Paredes ha confirmado que la Supercopa "está dentro de los objetivos" marcados al inicio de la temporada y que, pese a haberla conquistado en cinco de las seis últimas ediciones, asumir el papel de favoritas no les genera presión.

"Creo que al equipo le gusta esa presión, que la gente tenga expectativas sobre nosotras. Todos saben de lo que somos capaces, pero también es cierto que lo hecho hasta ahora no sirve de nada. Nos encanta competir, exigimos lo mejor de nosotras mismas y ahora tenemos un nuevo reto", ha apuntado.

Finalmente, la defensa vasca ha celebrado el regreso de Patri Guijarro y Salma Paralluelo tras varios meses de ausencia, aunque ha destacado el "paso adelante de todas" durante ese tramo exigente de la temporada.

Por su parte, el entrenador del Barcelona, Pere Romeu, ha destacado que el conjunto azulgrana llega en "un muy buen momento" para revalidar la Supercopa.

"Estas competiciones, al jugarse a un solo partido, siempre son exigentes y difíciles, porque da igual la dinámica con la que llegues. Pero sabemos por dónde hacer daño, y si cumplimos eso nos acercará a la final", ha señalado el técnico azulgrana.

Romeu ha insistido en que el vigente campeón está centrado únicamente en "hacer el mejor partido posible" ante el Athletic Club, un rival al que ha definido como "enérgico, muy sólido defensivamente y capaz de generar ocasiones si le das espacios".

Asimismo, el preparador catalán no ha confirmado si la mediocentro Patri Guijarro, quien disputó algo más de quince minutos frente al Alhama ElPozo tras tres meses de ausencia por una fractura por estrés en el escafoides del pie, será titular.

"Ha vuelto bien, ha entrenado correctamente y el otro día jugó unos buenos minutos, pero viene de muchos meses de inactividad. Es una pieza fundamental para nosotros, así que mañana veremos cuántos minutos dispone", ha explicado.

Finalmente, ha destacado la importancia de mantener la concentración y minimizar errores, asegurando que el Barcelona está preparado para cualquier planteamiento del rival.

"Entendemos que puedan venir a defender con bloque bajo y mucha densidad, es lógico. La diferencia con otros equipos es que el Athletic intenta sumarte pases, lo que nos permite presionar y recuperar el balón en ciertas situaciones. Estamos entrenando para explotar esas oportunidades", ha sentenciado.