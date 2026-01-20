Juan Godoy, de Yasy Cañy a la Selección de Bolivia

Juan Godoy, apodado “Shaqiri” o “Chino”, lleva varias años jugando en el fútbol boliviano y en la temporada pasada se destacó con el equipo de The Strongest marcando 18 goles. Este año fue transferido al Always Ready, con el que disputará además la Copa Libertadores.

* Óscar Villegas, el seleccionador de Bolivia, confía en la capacidad goleadora de Godoy para lograr los objetivos, luego del empate 1-1 con Panamá el domingo pasado.

* Sueño mundialista. “Uno trabaja para eso, ojalá que me toque estar en el partido. Voy a aprovechar esta oportunidad, hay que aprovechar al máximo esta convocatoria, ahora queda demostrar”, declaró Godoy.

* El amistoso Bolivia vs. México se llevará a cabo el próximo domingo 25 de enero en el Estadio Ramón Tahuichi Aguilera de Santa Cruz (16:30, hora paraguaya).

* Repechaje. Bolivia jugará contra Surinam una de las semifinales del repechaje intercontinental. El duelo será el 26 de marzo en Monterrey (20:00, hora paraguaya). El ganador enfrentará a Irak por un boleto al Mundial 2026.

El octavo paraguay

Juan Godoy es el 8° paraguayo que jugará en el seleccionado boliviano.

Los hermanos Arturo y Luis Galarza fueron los primeros paraguayos en conseguir la nacionalidad boliviana para defender la casaca de Bolivia en una Eliminatoria mundialista. Fue para el clasificatorio al Mundial de Argentina 1978.

Los otros fueron: Eligio Martínez (para Italia 90), Darío Sebastián Rojas (USA 94), Pablo Escobar (Sudáfrica 2010), Nelson Cabrera (Rusia 2018) y Gustavo Almada (Copa América 2024, como tercer golero aunque no pudo debutar).

Paraguayos por el mundo

Sigue la movida de pases de los paraguayos en el fútbol del exterior para la temporada.

* En Argentina. Héctor Bobadilla fue presentado como nuevo jugador de Platense, donde llega como reemplazante de Ronaldo Martínez, transferido a Talleres de Córdoba.

* En Ecuador. Cristian Javier Báez llega al Barcelona de Guayaquil, tras su paso por Junior de Barranquilla.

* En Bolivia. Álex Cáceres es nuevo jugador de GV San José de la Primera División.

* En Colombia. Danilo Ortiz llega como refuerzo para el Deportivo Pereira.