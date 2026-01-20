Fútbol Internacional
20 de enero de 2026 - 14:35

Muere por embolia un periodista maliense que cubría la Copa de África en Rabat

Rabat, 20 ene (EFE).- El periodista maliense Soumare Mohmed Cheick Tidiane falleció por embolia pulmonar ligada a un pico de hipertensión en Rabat el 14 de enero, según la autopsia marroquí, mientras se encontraba en Marruecos cubriendo la Copa de África (CAN), que concluyó el pasado domingo.

Por EFE

Un comunicado de la Fiscalía de Marruecos afirmó este martes que el hombre había ingresado a Marruecos el 2 de enero, como periodista autónomo por el aeropuerto de Mohammed V de Casablanca y se alojaba en un apartamento en Rabat.

Un amigo suyo, también periodista maliense acreditado para la CAN, recibió un mensaje de texto de Cheick Tidiane alertando de su grave estado de salud y acudió al piso en un barrio de Rabat, acompañado por el cónsul de Mali.

Al encontrar la puerta cerrada por dentro, llamaron a una ambulancia. El equipo médico forzó la entrada y halló el cuerpo en la habitación, sin signos de violencia y junto a medicamentos, efectos personales y documentos.

La Policía Judicial y Científica intervino de inmediato por orden de la Fiscalía, que abrió la investigación.

La nota añade que la autopsia depositó el cadáver en la morgue tras confirmar causas naturales.