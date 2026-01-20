Paiva va por otro título con el Junior en Colombia

Los capitalinos buscan ganar por quinta vez este título, por el que se enfrentan los ganadores de las dos ligas del año anterior, mientras que los barranquilleros apuntan a levantar el trofeo por tercera ocasión.

El Junior no inició la temporada de la mejor manera y cayó 0-2 en casa el domingo contra el Deportes Tolima, al que un mes antes le ganó la final del Torneo Clausura.

El equipo barranquillero, dirigido por el uruguayo Alfredo Arias, no contará con el veterano delantero Teófilo Gutiérrez, porque fue expulsado por doble amonestación. Pero, Arias contará con el resto de la nómina campeona, que incluye al portero uruguayo Mauro Silveira, el artillero paraguayo Guillermo Paiva y el veterano volante Yimmi Chará.

* En el 2025, Guillermo Paiva fue el máximo goleador y máximo asistidor del año con Junior de Barranquilla.

* Desde 2019 un jugador no terminaba como máximo goleador y asistidor de Junior en un mismo año calendario.

2019: Teófilo Gutiérrez (34 años): 9 goles, 12 asistencias.

2025: Guillermo Paiva (28 años): 12 goles, 8 asistencias.