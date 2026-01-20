Vizcarrondo, oficializado como entrenador de Venezuela

Vizcarrondo, de 41 años, se desempeñó como entrenador interino luego del despido del argentino Fernando “Bocha” Batista a raíz del fracaso de la Vinotinto para clasificarse a la cita que Estados Unidos, Canadá y México organizan entre junio y julio próximos.

“Estoy convencido de que tenemos los elementos como para poder ir al Mundial”, señaló el flamante DT en una rueda de prensa.

* Venezuela es el único país de la Conmebol que nunca ha clasificado a un Mundial.

* Nacido en Caracas y formado como técnico en Francia, Vizcarrondo asume la selección principal tras dirigir los combinados nacionales Sub-17 y Sub-20. Como interino, dirigió a la absoluta en una oportunidad: derrota 1-0 en un amistoso frente a Argentina en Miami, en octubre pasado.

* “Esto es un proyecto a largo plazo” , dijo el presidente de la FVF, Jorge Giménez.

* Bajo el apodo de El Capataz, el zaguero de 1.92 m disputó 80 partidos con la selección absoluta, algunos de ellos como capitán

* Vizcarrondo jugó en el 2009 en Olimpia de Paraguay (5 goles en 27 partidos).