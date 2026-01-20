Fútbol Internacional
20 de enero de 2026 - 20:54

Vizcarrondo, oficializado como entrenador de Venezuela

Oswaldo Vizcarrondo, nuevo entrenador de la selección de Venezuela. (AFP).
Oswaldo Vizcarrondo, nuevo entrenador de la selección de Venezuela. (AFP).211518+0000 JUAN BARRETO

La Federación Venezolana de Fútbol (FVF) oficializó el martes al exdefensor vinotinto Oswaldo Vizcarrondo como seleccionador absoluto de cara al próximo ciclo mundialista tras el fracaso en la clasificación a la Copa del Mundo de 2026.

Por ABC Color

Vizcarrondo, de 41 años, se desempeñó como entrenador interino luego del despido del argentino Fernando “Bocha” Batista a raíz del fracaso de la Vinotinto para clasificarse a la cita que Estados Unidos, Canadá y México organizan entre junio y julio próximos.

“Estoy convencido de que tenemos los elementos como para poder ir al Mundial”, señaló el flamante DT en una rueda de prensa.

* Venezuela es el único país de la Conmebol que nunca ha clasificado a un Mundial.

* Nacido en Caracas y formado como técnico en Francia, Vizcarrondo asume la selección principal tras dirigir los combinados nacionales Sub-17 y Sub-20. Como interino, dirigió a la absoluta en una oportunidad: derrota 1-0 en un amistoso frente a Argentina en Miami, en octubre pasado.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

* “Esto es un proyecto a largo plazo” , dijo el presidente de la FVF, Jorge Giménez.

* Bajo el apodo de El Capataz, el zaguero de 1.92 m disputó 80 partidos con la selección absoluta, algunos de ellos como capitán

* Vizcarrondo jugó en el 2009 en Olimpia de Paraguay (5 goles en 27 partidos).