Vlcek: “El Barcelona es el equipo más grande del mundo, lo esperamos con muchas ganas”

“El Barcelona es un equipo que veía de niño. Es el club más grande del mundo. Cada año hay grandes jugadores allí. Es una gran experiencia que vengan aquí, que podamos comparar nuestra fuerza con la suya. Lo esperamos con muchas ganas”, valoró en la rueda de prensa de la víspera del encuentro en Eden Park, según informó su club.

El futbolista admitió que ganar al Barcelona “es un gran desafío”.

“Todos hemos visto muchos partidos y la calidad es enorme. Nuestros aficionados pueden ser una ventaja. Están tan emocionados como nosotros”, apuntó el defensa, que valoró cada partido con su equipo como "una gran experiencia” y señaló que el conjunto azulgrana “es el rival más grande" de su carrera, aunque ya se haya enfrentado al Inter o al Arsenal, entre otros.

A Vlcek le habría gustado medirse con Lamine Yamal. “Queremos competir con los mejores. Es toda una experiencia defender a un jugador así. Habría sido un reto. Él no juega, pero alguien lo hará. Cuentan con una nómina de jugadores igualmente motivados y de calidad. Será aún más complicado. Pero como jugador, que ahora hablo por mí mismo, quiero competir con los mejores, así que lo siento un poco”, afirmó.

Y habló de Pau Cubarsí, defensa del Barcelona. “Es un jugador increíble. Lo tiene casi todo. Es rápido en duelos, tiene un gran pase. Es un producto típico de su academia. Pudo triunfar en el Barcelona. Me quito el sombrero”, destacó.