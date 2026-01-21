Fútbol Internacional
21 de enero de 2026 - 14:10

Almada repite en el once de Simeone y Baena empieza en el banquillo

Redacción deportes, 21 ene (EFE).- Thiago Almada, centrocampista del Atlético de Madrid, repite por segundo partido seguido en el once titular de Diego Simeone para el encuentro de este miércoles en la Liga de Campeones contra el Galatasaray, en el que Álex Baena empieza como suplente, al igual que el pasado domingo ante el Alavés.

El Atlético sale con Jan Oblak, en la portería; Marcos Llorente, Marc Pubill, David Hancko y Matteo Ruggeri, en la defensa; Giuliano Simeone, Pablo Barrios, Koke Resurrección y Thiago Almada, en el centro del campo; y Alexander Sorloth y Julián Alvarez, en la delantera.

En el Galatasaray, Okan Bukur dispone de inicio de Victor Osimhen, que actúa como referencia ofensiva en una alineación compuesta por el guardameta Ugurcan Cakir, los zagueros Sallai, Davinson Sánchez, Abdulkerim Bardacki y Eren Elmali; los medios centros Lucas Torreira y Mario Lemina y los medias puntas Leroy Sané, Yunus Akgun y Baris Alper Yilmaz, por detrás del citado Osimhen.