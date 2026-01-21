Almada repite en el once de Simeone y Baena empieza en el banquillo

Redacción deportes, 21 ene (EFE).- Thiago Almada, centrocampista del Atlético de Madrid, repite por segundo partido seguido en el once titular de Diego Simeone para el encuentro de este miércoles en la Liga de Campeones contra el Galatasaray, en el que Álex Baena empieza como suplente, al igual que el pasado domingo ante el Alavés.