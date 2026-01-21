Almada repite en el once de Simeone y Baena empieza en el banquillo

El Atlético sale con Jan Oblak, en la portería; Marcos Llorente, Marc Pubill, David Hancko y Matteo Ruggeri, en la defensa; Giuliano Simeone, Pablo Barrios, Koke Resurrección y Thiago Almada, en el centro del campo; y Alexander Sorloth y Julián Alvarez, en la delantera.
En el Galatasaray, Okan Bukur dispone de inicio de Victor Osimhen, que actúa como referencia ofensiva en una alineación compuesta por el guardameta Ugurcan Cakir, los zagueros Sallai, Davinson Sánchez, Abdulkerim Bardacki y Eren Elmali; los medios centros Lucas Torreira y Mario Lemina y los medias puntas Leroy Sané, Yunus Akgun y Baris Alper Yilmaz, por detrás del citado Osimhen.