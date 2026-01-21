Bayern pasa a octavos, Liverpool y Barca a las puertas del Top 8

Con 18 puntos, el Bayern se une así al Arsenal como los dos únicos equipos clasificados directamente para la ronda de los 16 mejores antes de la disputa dentro de una semana de la octava y última jornada de la fase de grupos de la Champions.

* El Liverpool cumplió los pronósticos y se llevó la victoria en su visita al Marsella (3-0), sumando tres puntos que deja al campeón inglés muy cerca de la clasificación directa para los octavos de final.

* El FC Barcelona consiguió un importante triunfo 4-2 en su visita al Slavia de Praga, y quedó a las puertas del Top 8 a falta de la última fecha. Los ocho primeros clasifican directamente a los octavos, sin necesidad de un playoff de repesca.

* La Juventus tomó oxígeno con una victoria 2-0 en casa ante el Benfica en un duelo de clubes históricos. Los turineses se colocan decimoquintos con 12 puntos y se aseguran por lo menos disputar el playoff de acceso a los octavos del máximo torneo europeo de clubes.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

* El Atlético de Madrid no pudo pasar del empate 1-1 en el campo del Galatasaray y dejó de depender de sí mismo para clasificarse directamente a los octavos de final.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Resultados y goleadores

Resultados y goleadores de los últimos partidos correspondientes a la fecha 7:

* Slavia Praga 2-Barcelona 4. Goles: 10’ Vasil Kusej, 44’ Robert Lewandowski, en contra (SP); 34’ y 42’ Fermín López, 63’ Dani Olmo, 71’ Robert Lewandowski (B).

* Bayern Múnich 2- Unión St-Gilloise 0. Goles: 52’ y 55’ Harry Kane, el 2° de penal (BM). Exp: 63’ Kim Min-jae (BM). Incidencia: 81’ Harry Kane (B) falló un penal. Ast: 66.000.

* Chelsea 1-Pafos FC 0. Gol: 78’ Moisés Caicedo (Ch).

* Atalanta 2-Athletic Bilbao 3. Goles: 16’ Gianluca Scamacca, 88’ Nikola Krstovic (A); 58’ Gorka Guruzeta, 70’ Nicolás Serrano, 74’ Robert Navarro (AB).

* Marsella 0-Liverpool 3. Goles: 45+1’ Dominik Szoboszlai, 72’ Gerónimo Rulli, en contra, 90+3’ Cody Gakpo (L). Ast: 60.000.

* Newcastle 3-PSV Eindhoven 0. Goles: 8’ Yoane Wissa, 30’ Anthony Gordon, 65’ Harvey Barnes (N).

* Juventus 2-Benfica 0. Goles: 55’ Khéphren Thuram, 64’ Weston McKennie (J). Incidencia: 81’ Vangelis Pavlidis (B) falló un penal.

* Galatasaray 1-Atlético de Madrid 1. Goles: 4’ Giuliano Simeone (AM); 20’ Marcos Llorente, en contra (G). As: 54.000.

* Qarabag FK 3-Eintracht Frankfurt 2. Goles: 4’ y 80’ Camilo Duran, 90+4’ Bahlul Mustafazada (Q); 10’ Can Uzun, 78’ Fares Chaibi, de penal (EF). Ast:

-Resultados del martes: Sporting de Lisboa 2-París SG 1; Bodo/Glimt 3-Manchester City 1; Inter 1-Arsenal 3; Real Madrid 6-Mónaco 1; Tottenham 2-Borussia Dortmund 0; FC Copenhague 1-Napoli 1; Villarreal 1-Ajax 2; Olympiacos 2-Bayer Leverkusen 0; Kairat Almaty 1-FC Brujas 4.

-Goleadores. Con 11 goles: Mbappé (Real Madrid). Con 7: Kane (Bayern). Con 6: Gordon (Newcastle), Haaland (Manchester City), Osimhen (Galatasaray).

Quince clasificados

La última jornada de la Liga de Campeones aún deberá decidir 9 plazas para las eliminatorias de la Champions ya con quince conjuntos clasificados de forma matemática, dos de ellos seguros en el ‘top 8’: Arsenal y Bayern Múnich, con 21 y 18 puntos, respectivamente.

Además de ambos, ya tienen el billete seguro para la siguiente ronda: el Real Madrid (15 puntos), el Liverpool (15), el Tottenham (14), el París Saint-Germain (13), el Newcastle (13), el Chelsea (13) -ahora mismo dentro de los ocho primeros-, el Barcelona (13), el Sporting de Portugal (13), el Manchester City (13), el Atlético de Madrid (13), el Atalanta (13), el Inter (12) y el Juventus (12), a falta de la última cita de esta fase en una semana.