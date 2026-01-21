Brahim vuelve el jueves, con pruebas a Asencio

El central fue sustituido al descanso en la goleada del martes ante el Mónaco (6-1) y su entrenador, Álvaro Arbeloa, tiene poco margen de maniobra en esa demarcación por culpa de las lesiones.

Sin Antonio Rüdiger ni Éder Militao, lesionados, con David Alaba con minutos limitados debido a su historial de lesiones y con Aurelien Tchouaméni de baja por sanción, tras acumular cinco amarillas en LaLiga EA Sports, afrontará Arbeloa la visita al Villarreal, el tercer clasificado de la competición doméstica.

Una salida complicada en el calendario de un Real Madrid que siente el impulso de la goleada al Mónaco y que, tras la derrota del Barcelona en San Sebastián ante la Real Sociedad del pasado domingo, ve el liderato de la liga a un solo punto de distancia, a pesar del reciente cambio de entrenador.

Arbeloa dio un día de descanso a sus futbolistas, este miércoles, antes dos entrenamientos, jueves y viernes, previos al partido ante el Villarreal, el sábado a las 21:00 horas CET (-1 GMT).

Será el jueves cuando el Real Madrid recupere a Brahim Díaz, un futbolista que aún no ha estado en la dinámica del equipo desde que Arbeloa fue nombrado técnico de la primera plantilla el pasado 12 de enero en sustitución de Xabi Alonso.

El internacional por Marruecos concluyó el pasado domingo su participación en la Copa África con una derrota ante Senegal en una final en la que fue protagonista, de forma negativa, tras un penalti que chutó a lo 'Panenka' en el tiempo añadido antes de que su selección cayera en la prórroga.

Momento duro a nivel personal ante el que su técnico en el Real Madrid quiso mostrarle cariño.

“Ha hecho un torneo excepcional. Si Marruecos llegó a la final es en un porcentaje muy alto por el torneo que ha hecho Brahim. Con muchísimas ganas de recibirle y darle un abrazo. Es un chico con muchas capacidades y nuestra fuerza de jugar se puede adaptar en varios puestos. Los compañeros tienen ganas de darle un abrazo”, señaló Arbeloa.

Volverá Brahim a la dinámica del Real Madrid para dar más opciones a Arbeloa en una banda derecha en la que Franco Mastantuono fue titular ante el Mónaco, con gol, y en la que Rodrygo Goes aún es duda, al no estar totalmente recuperado de unas molestias musculares que le han hecho perderse los últimos tres partidos del conjunto blanco.

Volverá, y directo a la titularidad en el lateral izquierdo, Álvaro Carreras, quien no pudo jugar ante el Mónaco por sanción. Su lugar lo ocupó un Eduardo Camavinga, fuera de posición, que en Villarreal retornará al centro del campo.