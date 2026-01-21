Cerezo: "Quedan días para traer algo bueno y que sea mejor de lo que se ha marchado"

"De los fichajes para el mercado de invierno todavía quedan días y habrá que esperar para traer algo bueno y que sea mejor de lo que se ha marchado", declaró el presidente en Estambul, donde su equipo se enfrenta este miércoles al Galatasaray en la penúltima jornada de la primera fase de la Liga de Campeones en el estadio Ali Sami Yen.

"Yo no sé lo que va a venir. Lo que venga si no es bueno y no nos interesa lo mejor es que no venga. Fichar por fichar, no. Tenemos que verlo, estudiarlo y tenemos que pensar que son buenos jugadores y pueden rendir en el equipo (...). No es un problema de dinero, sino que lo que venga sea bueno y esté acorde a lo que ha salido o mejor", continuó.

Cerezo admitió la necesidad de algún refuerzo en el equipo, una vez que han salido cuatro jugadores en este mercado de invierno (Conor Gallagher, Giacomo Raspadori, Javi Galán y Carlos Martín), pero insistió en que "todavía queda tiempo hasta el 2 de febrero", el día en el que se cierra el plazo de inscripciones, para "poder traer" jugadores.

"A mí todos (los jugadores) me parecen buenos hasta que vienen aquí... Luego también, sí. Todos son grandes jugadores, pero se tienen que adaptar, tienen que entrenar con el equipo... Ya sabéis cómo es esto", apuntó el dirigente del Atlético, que remarcó que, en cualquier caso, están centrados en el encuentro de este miércoles ante el Galatasaray.

En ese duelo, Cerezo consideró que "sólo vale ganar".

"Si queremos llegar a algo en la Champions tenemos que ganar este partido", añadió antes de mostrar su confianza en que el equipo puede terminar entre los ocho primeros de la clasificación de esta primera fase para evitar la ronda intermedia de dieciseisavos de final e ir directamente a los octavos.

"Esperemos que hoy tengamos el buen momento para poder dar el paso importante en la clasificación", aseguró el presidente del Atlético, que también habló del momento de Julián Alvarez, goleador tres veces en sus últimos tres partidos de la Liga de Campeones, pero sin ningún tanto en las nueve jornadas más recientes de LaLiga EA Sports.

"A Julián hay que darle confianza. Es un magnífico jugador, uno de los grandes jugadores de la plantilla del Atlético de Madrid y, como todos, tiene sus momentos malos y buenos. Espero que hoy salga el momento bueno y nos dé la alegría que todos estamos esperando, por nosotros y por él", expuso.

"Los humanos somos así. De repente estamos muy bien y de repente muy mal. Julián es muy joven, tiene muchas posibilidades de recuperarse y la recuperación es cada día. El otro día con el Alavés estuvo mejor y creo que cada día irá a más", concluyó.