El Atlético: ganar, golear y esperar en la última jornada para ir al ‘top 8’

El Atlético actualmente es duodécimo, con 13 puntos y una diferencia de goles de 3 en positivo, antes de la última jornada. Suma los mismos puntos que el sexto (el París Saint Germain, con +10), el séptimo (el Newcastle, con +10), el octavo (el Chelsea, con +6), el noveno (El Barcelona, con +5), el décimo (el Sporting de Lisboa, con +5), el undécimo (el Manchester City, con +4). El Atalanta también tiene 13 puntos, pero va por detrás, con una diferencia de +1.

Menos el Arsenal, líder con 21 puntos, y el Bayern Múnich, segundo con 18, ambos matemáticamente dentro de los ocho primeros, el Atlético tiene al alcance al resto de equipos que van por delante: además de seis de los siete con los que está igualado, lo superan el Real Madrid (tercero, con 15 puntos y +11), el Liverpool (cuarto, con 15 y +6) y el Tottenham (quinto, con 14 y +8).

En ese panorama, con todo tan apretado, la derrota en la última jornada contra el Bodo/Glimt lo dejaría fuera de los ocho primeros puestos; el empate reduce sus opciones a lo mínimo (al menos necesitará la derrota de cuatro de los siete conjuntos con los que comparte los trece puntos) y la victoria no garantiza la clasificación, porque también exigirá que no ganen cuatro de sus once predecesores, sin contar el Arsenal y el Bayern, salvo que los supere en la diferencia goleadora con un triunfo abultado contra su rival noruego.

Como el duelo directo entre el París Saint Germain y el Newcastle hace que uno (o dos, si hay un empate) de los equipos que van por delante con los mismos trece puntos no venza en la última cita, el Atlético necesitaría además los tropiezos de otros tres clubes más, ya sea la derrota del Real Madrid o el Liverpool o que no ganen el Tottenham, el Chelsea, el Barcelona, el Sporting de Portugal o el City. La goleada puede clasificarlo sin que se dé ese cálculo.

En la última jornada, el Real Madrid visita al Benfica, el Liverpool recibe al Qarabag, el Tottenham juega en Francfort contra el Eintracht, el Sporting de Portugal se mide al Athletic Club en San Mamés, el Manchester City juega en su casa con el Galatasaray, el Chelsea se desplaza a Nápoles y el Barcelona se enfrenta en su campo al Copenhague, además del Atlético contra el Bodo/Glimt en el Metropolitano.