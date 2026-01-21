El Betis, a certificar en Grecia su pase por la vía directa

El equipo que entrena el chileno Manuel Pellegrini, que ya tiene matemáticamente asegurado disputar la eliminatoria previa a octavos, busca en Grecia evitar esos dos partidos aunque, a priori, no lo tendrá fácil en Grecia, ya que la formación que entrena el rumano Razvan Lucescu deberá esforzarse al máximo ante sus fieles para sumar tres puntos que le vendrían muy bien para seguir progresando en la competición.

El Paok está en estos momentos decimoctavo en la clasificación con nueve puntos -dos victorias, tres empates y una derrota-, con sólo dos de ventaja sobre la zona en la que quedarían eliminados, aunque también con opciones matemáticas aún de estar en el grupo de los ocho primeros.

Por ello, los locales deben salir al cien por cien, ayudados además de la moral alta que les da llegar a la cita como líderes de la Liga griega tras la decimoséptima jornada y después de ganar en el mismo escenario del próximo jueves, el estadio Toumba, al OFI Creta (3-0).

Esa privilegiada posición en el campeonato doméstico le llega al Paok gracias a que el Olympiacos aplazó su partido del pasado fin de semana para que estar más descansado para el que jugó este martes como local ante el Bayer Leverkusen alemán, que concluyó con una victoria por 2-0 que tiene vivo a los de José Luis Mendilibar en su lucha por acceder a los octavos de la Liga de Campeones.

Ante el OFI Creta fue determinante el joven delantero Dimitrios Chatsidis, quien no marcó pero que participó en los tres tantos, el primero de Dimitrios Pelkas, el segundo del brasileño Taison Barcellos y el tercero de Georgios Giakoumakis, aunque es posible que, por las rotaciones, algunos de ellos no sean titulares el jueves.

Ante ellos, la formación sevillana se presentará en Salónica con la tranquilidad de haber asegurado el primer objetivo, superar esta fase, pero con ganas de estar en octavos por la vía directa, aunque la expedición bética cuenta con hasta ocho bajas, entre ellas la del extremo brasileño Antony dos Santos, que no viaja por precaución debido a unas molestias de pubis.

Además de Antony, tampoco está en la expedición el extremo Rodrigo Riquelme, lesionado en el aductor izquierdo en el entrenamiento del lunes; el delantero congoleño Cédric Bakambu, por sanción; y otros cinco jugadores que llevan un tiempo ausentes por distintas dolencias.

Estos últimos son los laterales Héctor Bellerín y el dominicano Junior Firpo, el mediocampista marroquí Sofyan Amrabat, quien será operado a finales de esta semana de una lesión de tobillo tras haber participado con su selección la Copa de África, el mediapunta Isco Alarcón y el delantero colombiano Cucho Hernández.

Sí están el extremo marroquí Ez Abde, quien se ejercitó este martes en el gimnasio tras regresar la noche anterior de su país como subcampeón de la Copa Africana, y el medio colombiano Nelson Deossa, que fue baja de última hora contra el pasado sábado ante el Villarreal por una amigdalitis.

Además, Pellegrini recupera en Europa al lateral izquierdo suizo Ricardo Rodríguez, que se perdió por sanción el partido de la anterior jornada frente al Dinamo Zagreb.

Paok: Pavlenka; Kenny, Kedziora, Vogliacco, Baba; Bianco, Meite; Zivkovic, Ivanusec, Taison; y Chalov.

Betis: Pau López; Ángel Ruiz, Diego Llorente, Valentín Gómez, Ricardo Rodríguez; Marc Roca, Deossa; Aitor Ruibal, Fornals, Lo Celso; y Chimy Ávila.