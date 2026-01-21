El español Antonio Puche mete a China por primera vez en la final de la Copa Asia sub-23

Los 'dragones' se impusieron en la semifinal a Vietnam por un contundente 3-0 gracias a tantos de Peng Xiao (m.47), Xiang Yuwang (m.52) y Wang Yudong (m.90+8).

La goleada pudo ser mayor de no ser porque el VAR anuló un gol en el minuto 73 por fuera de juego, aunque la suerte sonrió igualmente a China porque el árbitro expulsó a un futbolista vietnamita por una agresión mientras los chinos celebraban.

Vietnam partía como favorita tras haber anotado ocho goles en cuatro partidos, clasificada como primera de su grupo e imponiéndose en cuartos por 3-2 ante Emiratos Árabes Unidos; China, por su parte, había pasado como segunda por detrás de Australia, y en la primera ronda eliminatoria ganó en penaltis tras empatar a cero ante Uzbekistán.

Pese a que China únicamente había marcado un gol en todo el torneo, en la segunda jornada de la fase de grupos (1-0 ante Australia), también había mantenido su portería a cero, algo que logró repetir contra Vietnam al tiempo que, por fin, mejoraban su atino de cara a la meta contraria.

Ahora, Japón, que ya se alzó con el trofeo en la última edición, esperará al combinado chino en la final, la cual se celebrará el próximo sábado en la ciudad saudí de Yeda.

La Copa Asia sub-23 se celebra desde 2013 -aunque en su primera edición era para menores de 22- y China jamás había logrado pasar de la fase de grupos hasta ahora, ni siquiera en 2018, cuando albergó la competición.

Puche ha trabajado en las categorías inferiores de la selección china desde 2018, empezando por el equipo sub-16 y ascendiendo hasta asumir el mando del sub-23 en agosto del año pasado.

El nativo de la localidad murciana de Yecla, que como futbolista hizo carrera como delantero en equipos como Villarreal o Granada, también dirigió a Oriente Petrolero (Bolivia), Anorthosis (Chipre) y Qadsia SC (Kuwait), actuando además como segundo de Óscar García en el Saint-Étienne francés y de Juan Carlos Mandiá en Rácing, Tenerife o Hércules.