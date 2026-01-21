El Tigres de Jenni Hermoso vence al Toluca y mantiene el invicto en el Clausura

La brasileña Jheniffer Cordinali y Aaliyah Farmer convirtieron por las 'Amazonas', en tanto la francesa Eugenie Le Sommer descontó por el equipo local.

En Toluca, a 2.600 metros sobre el nivel del mar, los dos cuadros mostraron un fútbol agradable en la primera mitad; Tigres creó peligro con una llegada al área de Diana Ordóñez y Toluca respondió, con un golpe al travesaño de la francesa Amandine Henry.

Las 'Amazonas' presionaron y en el 35 tomaron ventaja. Ordóñez apareció por la banda derecha y le puso un balón a Cordinali, letal con el gol de pierna zurda.

Las 'Diablas' salieron con líneas adelantadas a la segunda mitad. Con la jamaicana Deneisha Blackwood y Amandine Henry, el equipo de casa se acercó a puerta.

Por segunda vez el Toluca dejó ir el gol, en el 62 cuando Brenda Díaz estrelló el balón en el travesaño. El equipo insistió y en el 64 empató el duelo con un gol de derecha a pase de Henry, quien fue expulsada en el 84.

Tigres insistió y en el 90+6 firmó la victoria con un gol de cabeza de Farmer en un tiro de esquina.

Con dos victorias, un empate, siete puntos y un partido pendiente, Tigres va séptimo de la tabla, con tres puntos menos que los líderes América y Pumas UNAM.

Este miércoles la colombiana Wendy Bonilla anotó un penalti y le dio a Pumas la victoria por 0-1 sobre Necaxa para alcanzar a América, que ayer se impuso por 0-2 al San Luis, con anotaciones de la española Irene Guerrero y de Nancy Antonio.

En otro duelo de martes, la mundialista Charlyn Corral convirtió tres goles para encabezar el ataque del Pachuca, que goleó por 7-0 al Puebla. Corral, tres veces; Nina Nicosia, dos y Abril Fragoso convirtieron por las Tuzas, que completaron la victoria con un autogol de Sheila Vivanco.

En otro duelo de lo que va de la fecha 4, ayer el Juárez FC aventajó por 1-2 al Tijuana.

Este miércoles el Monterrey recibirá al Cruz Azul, Santos Laguna al León, Guadalajara al Querétaro y Mazatlán al Atlas.