El "Vasco" Aguirre usará los duelos ante Panamá y Bolivia para "despejar dudas"

"Estos partidos, ante Panamá y Bolivia, son evidentemente para disipar algunas dudas, porque claro que estamos muy avanzados en la elección de los jugadores, ya tenemos una idea de juego, pero esto se va a plasmar cuando ya tengas un equipo base y entrenamientos", explicó el técnico en una conferencia de prensa previa al amistoso con la "roja centroamericana" de este jueves.

Aguirre elogió de manera especial el trabajo realizado por Thomas Christiansen al frente de la selección panameña, resaltando el crecimiento táctico del equipo en los últimos años.

"Me gusta muchísimo el entrenador, hace años. Le ha metido conceptos verdaderamente muy importantes al equipo panameño. Juegan muy bien al fútbol y tácticamente son muy buenos”, afirmó.

El Vasco Aguirre también destacó a varios futbolistas del combinado canalero, entre ellos un joven talento Kadir Barría, quien milita en Botafogo brasileño, así como al guardameta del equipo, Eddie Roberts.

Aunque reconoció que es difícil mencionar con nombres propios a los jugadores que se van a enfrentar mañana, Aguirre subrayó el progreso colectivo de Panamá.

Panamá "es un conjunto más que uno de individualidades, no dependen de nadie. Como conjunto ha mejorado muchísimo en los últimos años. Siempre compite en la Copa Oro y en la Liga de Naciones, y ahora está en el Mundial. Panamá hace 40 años no tenía, ni por mucho, el nivel que tiene ahora", indicó.

El técnico recordó además a Rommel Fernández Gutiérrez, histórico futbolista panameño cuyo nombre lleva el estadio donde se disputará el encuentro.

Aguirre consideró que Christiansen tiene el perfil para dirigir en ligas de mayor exposición, tras finalizar su ciclo con la selección panameña.

"Es un hombre de la escuela de Cruyff, estudioso, muy humilde en su trato. Yo creo que merece una oportunidad en Europa y en la liga de México, es un hombre muy valioso”, concluyó.