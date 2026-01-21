Gerard Martín, Raphinha, Roony y Lewandowski, novedades en la alineación del Barça

El técnico del equipo azulgrana, Hansi Flick, deja en el banquillo al central Pau Cubarsí y al mediapunta Dani Olmo, titulares ante la Real Sociedad.

El extremo Lamine Yamal y el delantero Ferran Torres, que también jugaron de inicio en Anoeta, no están a disposición de Hansi Flick por sanción y lesión, respectivamente.

Esta es la alineación del Barcelona para jugar en el Eden Arena de Praga: Joan García; Kounde, Eric García, Gerard Martín, Balde; De Jong, Pedri; Roony, Fermín, Raphinha; y Lewandowski.

Por su parte, el Slavia Praga presenta el siguiente once: Stanëk; Holes, Zima, Chaloupek; Moses, Dorley, Provod, Sadilek, Sanyang; Chory y Kusej.

