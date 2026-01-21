Giráldez: “El Lille es el equipo que más nos ha superado”

“Mañana tenemos un partido clave ante un rival tan poderoso como el Lille”, apuntó el técnico gallego, quien recordó que a finales de julio de 2024 fueron superados claramente (3-1) por el equipo dirigido por Bruno Génésio en el amistoso que ambos disputaron en la localidad francesa de Valenciennes.

“En mi andadura como entrenador del primer equipo del Celta es el equipo que más nos ha superado. También es verdad que era un partido de pretemporada, que siempre son engañosos. Ellos tenían la previa de la Champions una semana después y nosotros estábamos en mitad de nuestra pretemporada”, justificó.

En este sentido, comentó que ambas plantillas han cambiado “bastante” desde entonces, por eso confía en firmar un mejor resultado que aquel día para alargar su estancia en una competición que “ilusiona muchísimo” en el vestuario celeste.

“Nuestra obligación es mantener la categoría en Primera División. Que ganemos o perdamos el partido de mañana no cambia esa prioridad. Dicho esto, queremos estar lo más alto posible en cada competición y la Liga Europa nos ilusiona muchísimo”, subrayó.

Reveló que el defensa central Carlos Domínguez es baja para este partido por “un percance” que sufrió en el tobillo durante el entrenamiento de ayer, aunque su lesión no es grave y espera contar con él ante la Real Sociedad.

Preguntado por la importante ausencia del mediocentro Ilaix Moriba, sobre todo tras las salidas de Damián Rodríguez y Fran Beltrán que han dejado a Miguel Román y Hugo Sotelo como únicos centrocampistas, Giráldez afirmó que en la plantilla tienen “otras soluciones” para jugar en esa posición.

“Estamos usando a Mingueza en esa posición y, si jugamos 4-3-3, también podemos utilizar a Hugo Álvarez o Aspas”, explicó el entrenador del Celta, a quien le gustaría el regreso de Fer López pero eludió confirmar si el acuerdo con el Wolverhampton ya está cerrado.