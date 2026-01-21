Hakimi: Marruecos seguirá avanzando con la cabeza alta

En un mensaje en su cuenta en Instagram, que recogió más de 1,9 millones de "me gusta", Hakimi agradeció a la afición marroquí por estar presente en los estadios en cada partido del torneo, que los "leones del Atlas" jugaron en casa.

"Fuisteis nuestro duodécimo hombre, nuestra fuerza cuando nos pesaban las piernas y nos dolía el corazón. Sentimos vuestro apoyo en Marruecos y en todo el mundo", se expresó el lateral del Paris Saint Germain en un mensaje largo.

Hakimi también dirigió palabras de agradecimiento al presidente de la federación marroquí del fútbol, Fouzi Lekjaa, al seleccionador Walid Regragui y a sus colegas en el equipo.

"Fueron 35 días de vida en común, de esfuerzos constantes, de disciplina y de unidad. Un grupo que a mostrado al mundo que Marruecos no se contenta de competir: Marruecos inspira", señaló.

El jugador marroquí calificó la derrota como una "base sólida para el futuro".

Senegal se proclamó este domingo campeón de la Copa de África frente a Marruecos (1-0) en un partido que rozó el escándalo, con amenaza de abandono por parte de los jugadores senegaleses, por iniciativa del técnico Pape Thiaw, en protesta por un penalti señalado a favor de Marruecos en el tiempo añadido.