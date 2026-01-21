Lucero desea ser campeón y dice que por respeto a la U borró huellas del paso en Colo Colo

“Estar en un club grande siempre exige ser campeón y pelear todos los frentes. Sé la necesidad de lograr un campeonato nacional, es el objetivo principal y vengo a aportar para lograrlo”, aseguró Lucero durante su presentación.

La llegada del ariete agitó el clima en el fútbol chileno luego de que el goleador eliminó de sus redes sociales las fotos de su paso por el equipo albo y le recordaran el castigo que recibió de FIFA, cuando rescindió su contrato con el ‘Cacique’ para irse al fútbol brasileño.

“No voy a hablar de mi pasado, es una realidad ha quedado atrás. Por respeto a la U de Chile voy a hablar de acá en adelante y todo lo que hice es por respeto hacia ellos”, comentó con respecto a las fotografías borradas.

En torno a la disputa legal de su partida de Chile, cuando jugaba con Colo Colo, Lucero se defendió explicando por qué su sanción fue anulada: “si un juicio sale favorable a mi persona, lo mismo el TAS, por algo es. No hice algo errado, luego está en cada club o cada persona valorar eso”.

El atacante llega como agente libre, tras renunciar a más de un año de contrato que tenía vigente con el brasileño Fortaleza, que descendió a la segunda división brasileña a finales de 2025.

“Fue una negociación muy difícil porque era una situación complicada salir de Fortaleza, pero logramos que se destrabe”, mencionó.

Con 34 años, el futbolista llega al país austral tras pasar tres temporadas en la liga brasileña, donde disputó 165 partidos y marcó 51 goles, pero en la pasada campaña el rendimiento disminuyó y está sin competir desde hace mes y medio.

“Arranqué bien en Fortaleza, mis dos primeros años fueron muy buenos competimos a nivel internacional y perdimos una final de Sudamericana que hasta hoy lamento muchísimo, luego el rendimiento no fue el mimo en lo grupal e individual”, reconoció.

Lucero, no obstante, aclaró que continuó con su preparación, aunque se encontraba negociando su salida de Brasil: “En la parte física estoy bien, pero me falta un poco más con la pelota”.

En ese sentido, se mostró satisfecho de llegar al equipo azul donde afirmó que “vengo a reencontrarme en un club grande que me permite volver a demostrar lo que hice en mis dos años en Fortaleza”.

Lucero competirá en la zona de ataque con el ídolo chileno del club Eduardo Vargas y el uruguayo Octavio Rivero, ambos recién incorporados, y lo consideró positivo.

“Me recibieron de gran forma y se nota que hay buen clima de trabajo. Este año el fútbol chileno va a tener más competencia y un club grande necesita jerarquía siempre, que el equipo tenga jugadores de nombre es importantísimo”, cerró.