21 de enero de 2026 - 14:15
Molina, baja ante el Galatasaray por el nacimiento de su hijo
Redacción deportes, 21 ene (EFE).- Nahuel Molina, lateral internacional argentino del Atlético de Madrid, es baja para el partido de este miércoles de la Liga de Campeones contra el Galatasaray en el estadio Ali Sami Yen, tras regresar el martes por la noche a la capital de España para estar en el nacimiento de su hijo.
El club rojiblanco buscó anoche un vuelo para que el futbolista llegara a tiempo para el parto, por lo que no forma parte de la convocatoria final del equipo para el duelo en Estambul, a donde había viajado inicialmente junto al resto de la expedición.