Molina, baja ante el Galatasaray por el nacimiento de su hijo

Redacción deportes, 21 ene (EFE).- Nahuel Molina, lateral internacional argentino del Atlético de Madrid, es baja para el partido de este miércoles de la Liga de Campeones contra el Galatasaray en el estadio Ali Sami Yen, tras regresar el martes por la noche a la capital de España para estar en el nacimiento de su hijo.