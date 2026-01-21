Nianzou sigue su calvario y vuelve a recaer de la lesión

Tanguy Nianzou, tras varias semanas de baja por una lesión en ese bíceps femoral derecho, reapareció hace dos jornadas en el partido que perdió el Sevilla ante el Celta (0-1), en el que sustituyó en el minuto 82 a Kike Salas, y también jugó el pasado lunes en Elche (2-2), donde tuvo que ser sustituido a los pocos minutos de entrar al terreno de juego.

En el estadio Martínez Valero salió en el comienzo de la segunda parte en el lugar de Juanlu Sánchez y en el minuto 66 dejó el campo y lo sustituyó el chileno Gabriel Suazo, ya que el galo volvió a notar molestias en la zona y no se quiso arriesgar

El defensa parisino, de 23 años y que cumple su cuarta temporada en el Sevilla, fue fichado al Bayern de Múnich en el verano de 2022 como una gran apuesta de su futuro, pero desde entonces ha tenido un rendimiento muy irregular al haber encadenado sucesivas lesiones musculares en todo este periodo.

Nianzou fue una de las ausencias en la sesión de trabajo que dirigió este miércoles el entrenador del Sevilla, el argentino Matías Almeyda, quien tampoco contó con el central brasileño Marcao Teixeira, el centrocampista suizo Djibril Sow y los delanteros nigerianos Akor Adams y y Chidera Ejuke.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Centrados ya de lleno en el encuentro del próximo sábado en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán ante el Athletic Club, Almeyda no tuvo bajos sus órdenes en la ciudad deportiva sevillista a estos jugadores, que en el caso de los nigerianos fue por tener dos días libres después de la disputa de la Copa de África y tras participar ambos en el partido del pasado lunes.

Sow, por su parte, no ha trabajado por asuntos personales y Marcao se ha ejercitado en el gimnasio, según ha señalado el Sevilla en un comunicado.

El preparador argentino, además, está pendiente de la evolución de las recuperaciones de jugadores que fueron baja ante el Elche, como la del delantero chileno Alexis Sánchez, el extremo belga Adnan Januzaj o el mediapunta suizo Rubén Vargas.

También continúan sin estar disponibles por lesión el mediapunta Alfon González y el defensa César Azpilicueta, mientras que Marcao volverá a ser baja segura ante el Athletic, ya que ante el equipo bilbaíno cumplirá el cuarto partido de suspensión de los seis con los que fue castigado tras su expulsión en el estadio del Real Madrid.

Otro que se perderá el partido de sábado por sanción será el centrocampista francés Batista Mendy, quien el pasado lunes vio la quinta tarjeta amarilla con la que cumple ciclo y será suspendido con un partido.