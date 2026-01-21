Nico González reaparece un mes después

Nico volvió precisamente a la convocatoria para este encuentro en Estambul, en el que entró al terreno de juego en el minuto 73 en sustitución de su compatriota Julián Álvarez.

El extremo argentino se había perdido los últimos cuatro encuentros de su equipo, contra la Real Sociedad, el Real Madrid, el Deportivo de La Coruña y el Alavés.