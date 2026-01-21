Perraud, sobre el Celta: “Es un equipo que juega muy bien al fútbol”

“Es un equipo que juega muy bien al fútbol, con jugadores de calidad en la línea de ataque. Será difícil, pero depende de nosotros hacer un buen partido. Sólo pensamos en ganar el partido”, manifestó.

El francés ya jugó el pasado año en Balaídos con el Betis. Fue titular en aquel partido de la jornada 23 de LaLiga (Primera División del fútbol español) en la que los celestes remontaron el 0-2 con el que el conjunto verdiblanco alcanzó el descanso.

“Balaídos es un estadio bonito, no muy grande, pero su afición aprieta mucho”, afirmó Perraud, quien admitió que su equipo necesita cambiar su dinámica después de arrancar el año con tres derrotas.

“Nos quedan dos partidos de esta Liga Europa y sólo pensamos en sumar los seis puntos para terminar lo más arriba posible y, si es posible, evitar el playoff. Eso sería magnífico, aunque lo más importante es pasar a la siguiente fase”, subrayó.

