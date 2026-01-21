Presidente del Betis: "Pese a las bajas, hay un compromiso para sacar el partido adelante"

Haro, en declaraciones realizadas en el aeropuerto de San Pablo en Sevilla antes de embarcar hacia Grecia, calcula que "el corte para estar entre los ocho primeros" de la tabla y eludir de esta manera la eliminatoria de dieciseisavos de final "estará en torno a los 16 puntos", por lo que el Betis está "cerca", ya que actualmente es cuarto con 14.

El dirigente bético extrae un "balance positivo" de la primera mitad de la temporada, ya que el equipo que adiestra el chileno Manuel Pellegrini se mantiene "en puestos europeos en LaLiga" y sigue "vivo en la Copa, una competición muy ilusionante", aunque aseguró que "siempre se puede pedir más".

Haro recordó que el club tiene "una hoja de ruta bien marcada sin dejar de ser ambiciosos" y que "nunca hubo dudas" sobre la idoneidad del entrenador para liderar el proyecto, si bien consideró "normal que a veces haya más optimismo y menos" en otra ocasiones.

El mandatario de la entidad verdiblanca afirmó que "mira como una oportunidad" este periodo de fichajes, aunque descartó "cometer locuras económicas" porque debe primar "el equilibrio entre la ambición deportiva y los números", así que emplazó a "los últimos días del mes(enero)" para decidir si finalmente se refuerza la plantilla, ya que "este tipo de mercados se agiliza al final".

Ángel Haro también expresó sus "muchas ganas de que vuelva Isco", que apenas ha jugado media hora en lo que va de temporada, y a quien se está "ayudando" para que reaparezca "lo más rápido posible", ya que "es el capitán y es determinante", si bien todavía no existen plazos marcados para su regreso a la actividad.