Ter Stegen a su llegada a Girona: "Tengo muchas ganas de empezar"

El club catalán ha compartido este miércoles un vídeo que muestra los primeros momentos de Ter Stegen como futbolista rojiblanco y el recibimiento del técnico Míchel Sánchez.

En las imágenes, el técnico del Girona le dice que está "muy contento" de su llegada porque es "un líder" y porque va a ayudar "mucho" al equipo, undécimo clasificado de LaLiga EA Sports después de encadenar tres victorias consecutivas.

En el vídeo, Ter Stegen añade que está "un poco nervioso por conocer a la gente después de tantos años" en el Barça.

El portero alemán, a la sombra de Joan García en el equipo de Hansi Flick, llega a Montilivi con la intención de tener minutos de cara al Mundial del próximo verano.

Después de 423 partidos con la camiseta del Barça, Ter Stegen podría debutar con el Girona en el encuentro del lunes en el Estadi de Montilivi contra el Getafe.