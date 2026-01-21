Vasco da Gama confirma al colombiano Andrés Gómez hasta 2031

El acuerdo definitivo, válido por cinco temporadas, tiene renovación obligatoria hasta junio del mismo año.

Gómez, de 22 años, llegó al Vasco en agosto de 2025 como parte de un paquete de refuerzos para levantar al conjunto carioca que venía a pique en el Campeonato Brasileño.

Desde entonces ha disputado 22 partidos, en los que sumó ocho asistencias y un gol.

El colombiano, oriundo del departamento de Chocó, se formó en las divisiones inferiores de Millonarios y saltó a la Major League Soccer de Estados Unidos antes de ser fichado por el Rennes.

Según medios locales, la opción de compra ya estaba prevista en el contrato de préstamo y representa para el club carioca una inversión de 4,5 millones de euros (unos 5,2 millones de dólares) por el 60 % de sus derechos económicos.