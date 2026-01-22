Bayern, batiendo sus propios récords en la Bundesliga

El equipo bávaro acumula la friolera de 71 goles en 18 partidos, solo ha recibido 14 goles y solo ha empatado dos encuentros. Ha ganado los otros 16.

Con 50 puntos y una diferencia de goles de +57, el Bayern ha tenido el mejor comienzo de la historia de la Bundesliga en esta etapa de la temporada.

Y sus rivales están luchando por mantener el ritmo. El Bayern ya aventaja en 11 puntos al Borussia Dortmund y va camino de conseguir su 13º título de la Bundesliga en 14 años.

En el Bayern actual, dirigido por el entrenador belga Vincent Kompany, la estrella es sin duda el inglés Harry Kane, que lleva 34 tantos en 29 partidos entre todas las competiciones esta temporada (21 goles en la Bundesliga, 7 en Champions, 5 en la Copa de Alemania y 1 en la Supercopa).

El colombiano Luis Díaz y el francés Michael Olise son los escuderos perfectos (14 y 13 tantos). Pero donde Díaz y Olise están teniendo un peso decisivo es dando asistencias, 12 en el caso del primero y 18 en el de su compañero, que dio tres el pasado sábado en la goleada 5-1 en Leipzig, donde coronó su gran actuación incluso con un gol.

Olise fue además el que sirvió el pase para el primer gol de Harry Kane en la victoria del miércoles ante el Unión St Gilloise (2-0), que selló el pase del equipo a octavos de final de la Liga de Campeones.

* Harry Kane suma 119 goles en 125 partidos con la casaca del Bayern Munich.

* Harry Kane es el 7° jugador que alcanza los 70 goles en la historia de las competiciones europeas. Ingresa en el club en el que ya estaban Cristiano, Messi, Lewandowski, Benzema, Raúl y Pipo Inzaghi.

* Kane acumula 493 goles oficiales en su carrera profesional: 415 en clubes y 78 con la selección de Inglaterra

Derbi bávaro

El Bayern recibirá el sábado al Augsburgo, amenazado por el descenso, en un derbi bávaro, en la 19ª fecha de la Bundesliga.

El Bayern no ha cedido puntos desde un sorprendente empate 2-2 contra el Maguncia a mediados de diciembre.

El Augsburgo no ha ganado un partido desde que venció al Bayer Leverkusen —el único equipo que ha roto el dominio del Bayern en los últimos 13 años— a principios de diciembre.

* Programa de partidos de la jornada 19.

Viernes: 16:30 St Pauli - Hamburgo.

Sábado: 11:30 Bayern - Augsburgo (Disney+); 11:30 Bayer Leverkusen-Werder Bremen (ESPN2); 11:30 Eintracht - Hoffenheim; 11:30 Maguncia - Wolfsburgo; 11:30 Heidenheim - Leipzig; 14:30 Unión Berlín - Borussia Dortmund (ESPN5).

Domingo: 11:30 B. Mönchengladbach-Stuttgart (ESPN2); 13:30 Friburgo-Colonia.

* Los 10 primeros: Bayern 50 puntos, Dortmund 39, Hoffenheim 33, Stuttgart 33, Leipzig 32, Leverkusen 29, Eintracht 27, Friburgo 24, Unión Berlín 24. Fuente: AP y AF