Bielorrusia y Bélgica regresan con expectativas y abren el grupo de España en Liubliana

El choque inaugural del grupo, programado a las 17:30 horas en Liubliana, enfrenta a dos selecciones que regresan a una fase final tras varios años de ausencia y que buscan empezar con buen pie en un grupo que se presenta muy exigente.

Bielorrusia vuelve al Europeo por primera vez desde su debut en 2010 y lo hace tras una fase de clasificación muy convincente. El conjunto dirigido por Aleksandr Chernik, jugador precisamente de aquella histórica participación, dejó en el camino a la campeona Italia y a Finlandia, cuartofinalista en 2022, gracias a una serie de actuaciones sólidas y efectivas.

Aquel Europeo de 2010 permanece muy presente en la memoria bielorrusa, con partidos tan abiertos como la contundente derrota por 9-1 ante España o el espectacular empate 5-5 frente a Portugal, experiencias que ahora sirven de aprendizaje para un equipo más maduro y competitivo.

Bélgica, por su parte, también pone fin a una larga ausencia, ya que no disputaba una fase final desde 2014, cuando fue anfitriona. Los belgas llegan lanzados tras una brillante victoria por 7-2 frente a Bosnia y Herzegovina en la ida del play-off, y sueñan con lograr su primer triunfo en un Europeo desde que conquistaron el bronce en la edición inaugural de 1996.

En la dirección está Karim Bachar, presente como jugador en tres torneos finales, que combina la experiencia del veterano Omar Rahou, participante en 2014, con una nueva generación de jóvenes talentos.

El capitán bielorruso, Vladislav Selyuk, declaró a los medios oficiales de la UEFA que "todo el mundo entiende que mucho de la posible clasificación dependerá del primer partido contra Bélgica". "Lo daremos todo e intentaremos complacer a nuestros aficionados”, añadió.