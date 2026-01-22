Dzeko regresa a Alemania con la esperanza de llevar a Bosnia al Mundial

El Schalke de segunda división fichó al veterano delantero de la Fiorentina italiana el jueves para reforzar sus posibilidades de ascenso. Dzeko cumplirá 40 años en marzo.

“Fichamos a un delantero que ha jugado al máximo nivel en su carrera. Nuestro equipo se beneficiará de la experiencia de Edin como líder, así como de sus cualidades como goleador”, declaró Youri Mulder, director deportivo del Schalke.

Dzeko espera conseguir una convocatoria para el Mundial si Bosnia se clasifica. En los playoffs de marzo, Bosnia se enfrentará primero a Gales y luego, posiblemente, al ganador, entre Italia e Irlanda del Norte.

* Dzeko es el máximo goleador de Bosnia con 72 goles en un récord de 146 partidos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El Schalke lidera la Bundesliga 2 con cuatro puntos de ventaja sobre Elversberg y Darmstadt tras disputarse poco más de la mitad de la temporada. Quedan 16 jornadas para el final del campeonato.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

* Dzeko se convirtió en una estrella en el Wolfsburgo, donde ayudó al equipo a conseguir el título de la Bundesliga en 2010. También ganó títulos con el Manchester City (2012 y 2014) y el Inter de Milán (2022, 2023). Fuente: AP.