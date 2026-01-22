El argentino Vegetti dice que fichar por Cerro Porteño es "un gran paso" en su carrera

"Es un gran desafío, un gran paso en mi carrera venir a un club como Cerro Porteño", dijo Vegetti en una conferencia de prensa donde fue presentado junto a los otros tres refuerzos del equipo: el argentino-alemán Mateo Klimowicz, el extremo colombiano Santiago Mosquera y el paraguayo Cristhian Paredes.

El atacante de 37 años, que viene del brasileño Vasco da Gama, refirió que tiene "expectativas muy grandes" por jugar con Cerro Porteño al destacar que el club asunceno resultó campeón del Torneo Clausura de 2025 y disputará este año la Copa Libertadores.

"Yo creo que vengo de un club también con mucha grandeza, con mucha historia como es Vasco, y claramente Cerro está prácticamente en ese nivel, así que sé de dónde vengo y sé de la responsabilidad que conlleva vestir esta camisa", expresó el delantero, que lucirá el dorsal 19.

Vegetti, quien firmó un contrato por tres años, destacó que la posibilidad de jugar por primera vez la Copa Libertadores fue un "punto importante a la hora de tomar la decisión" de fichar por Cerro Porteño.

"Haremos nuestro trabajo. Intentaremos dar lo mejor para generar esa ilusión al hincha y que todos juntos la podamos conquistar que sería algo muy lindo, pero no es fácil, aún no empezamos", reconoció.

Además, el atacante evitó prometer una cifra de goles durante su permanencia en el conjunto Azulgrana, y aseguró que aportará "trabajo, fuerza, sacrificio".

Vegetti militó desde agosto de 2023 en Vasco da Gama, con el que disputó 140 partidos oficiales y anotó 60 goles.

Los 27 tantos que el argentino marcó con la camiseta de Vasco da Gama en 2025 lo convirtieron en el máximo goleador del fútbol brasileño de ese año.