El peruano Sergio Peña rechaza denuncia de abuso sexual y colaborará con investigaciones

"Niego tajantemente cualquier participación en los hechos delictivos que se mencionan en la denuncia", señaló en un comunicado Peña, quien ha sido denunciado junto a sus compañeros de equipo Carlos Zambrano y Miguel Trauco, por una agresión sexual presuntamente ocurrida en Montevideo, durante la estancia de pretemporada realizada por el club en Uruguay.

Los tres futbolistas involucrados en la denuncia han sido habituales en las convocatorias de la selección peruana durante los últimos años.

De acuerdo a la información difundida en primicia por el noticiero 'Otra mañana', la denunciante conocía previamente a Zambrano, exfutbolista de Boca Juniors, y supuestamente cenó con él y otra amiga en Montevideo, donde después fueron invitadas al hotel de concentración de Alianza Lima y presuntamente ahí ocurrió la agresión junto a los otros dos jugadores.

Peña indicó que es "plenamente consciente de la gravedad de la denuncia" que ha causado un cisma en el conjunto limeño que dirige el argentino Pablo Guede, en vísperas de recibir en la capital peruana al Inter Miami de Lionel Messi para un partido amistoso este sábado.

"Por ello, quiero expresar mi total respeto y empatía hacia la persona denunciante. Condeno enérgicamente cualquier forma de abuso o violencia contra la mujer; es un tema de máxima sensibilidad que debe ser tratado con la seriedad y el cuidar que merece", apuntó el jugador.

"Confío en que la Justicia actuará con la diligencia necesaria para llegar a la verdad y evitar un daño mayor a las personas involucradas. Estaré en todo momento a disposición de la Justicia para esclarecer cualquier duda, y colaborar en todo lo que sea necesario", añadió.