España busca olvidar el Mundial en su debut continental frente a Eslovenia

El estreno será ante la anfitriona Eslovenia, un rival que contará con el apoyo mayoritario de la grada y que exigirá el máximo al combinado nacional desde el primer minuto.

España regresa a una competición oficial tras la decepción sufrida en el Mundial de 2024 disputado en Uzbekistán, donde quedó eliminada en los octavos de final frente a Venezuela (2-1 en la prórroga).

Aquel revés supuso el final de la etapa de Fede Vidal como seleccionador y abrió un nuevo ciclo con la llegada al banquillo de Jesús Velasco, que afronta su primer gran torneo al frente del equipo con el objetivo de devolver a España a lo más alto.

El combinado español domina con autoridad el palmarés del Europeo, con siete títulos conquistados en 1996, 2001, 2005, 2007, 2010, 2012 y 2016. Sin embargo, desde hace una década no logra levantar un trofeo internacional, una circunstancia que marca el contexto del torneo, aunque tanto el seleccionador como los jugadores insisten en centrarse únicamente en el debut dentro del grupo C.

Las estadísticas avalan a España en sus enfrentamientos con Eslovenia. Ambas selecciones se han medido en 20 ocasiones, con un balance claramente favorable para los españoles: 16 victorias, tres empates y una sola derrota, con 81 goles a favor y únicamente 24 en contra.

La experiencia será uno de los pilares del equipo. Mario Rivillos, de 36 años, y el guardameta Dídac Plana, de 35, ejercerán de referentes de un grupo que combina veteranía, juventud y calidad. Junto a ellos destacan jugadores jóvenes que ya cuentan con peso internacional, como Antonio Pérez, del Barça, y Mellado y Pablo Ramírez, del Jimbee Cartagena.

Tras el encuentro ante Eslovenia, España se medirá a Bielorrusia el lunes 26 a las 17:30 horas y cerrará la fase de grupos frente a Bélgica el jueves 29, también a las 17:30. El objetivo es claro: finalizar como campeona de grupo y avanzar con garantías a las rondas decisivas.

Jugadores y dorsales de la selección española: