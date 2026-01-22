Infantino: "El fútbol es el deporte más democrático y el Mundial quiere unir al mundo"

"Por supuesto que vivimos en un mundo dividido. Nosotros apoyamos la paz. Hemos visto al presidente Trump firmando ese acuerdo, el mayor apoyo de la FIFA al presidente, porque todos tenemos que apoyar la paz. La gente confía en la FIFA, en los países organizadores. América va a dar la bienvenida al mundo", dijo.

Infantino recordó que antes de la concesión de la organización del campeonato a los tres países, algo inédito hasta entonces, Estados Unidos y México estaban construyendo muros entre ello, para insistir en la capacidad de unión del fútbol y de una competición como el Mundial, que, en su opinión, será "una gran celebración de humanidad" este año.

"Necesitamos ocasiones para unir a la gente, lo hemos visto Catar en 2022. Hubo muchas críticas previas y fue un Mundial maravilloso. No hubo incidentes, por primera vez en la historia no hubo arrestos, fue muy especial, una celebración, una fiesta y en 2026 va a ser exactamente igual, la gente va a querer venir a celebrar", defendió.

Infantino destacó especialmente la cifra de 500 millones de peticiones de entradas recibidas en las últimas cuatro semanas para asistir al Mundial y se mostró convencido de que "se venderán todas" (7 millones), a pesar de admitir que no son baratas y de las críticas lanzadas prncipalmente desde Inglaterra y Alemania, que son los países, junto a Estados Unidos, desde los que se han hecho más peticiones, según indicó.

También se mostró convencido de que la tramitación de los visados para entrar en Estados Unidos "será rápida", porque será "una Copa del Mundo especial, la primera con 48 países y la atención por todos los partidos es increíble". "104 partidos en un mes es como 104 Superbowl en un mes", bromeó en el escenario, donde apareció junto al trofeo del Mundial y el balón oficial, que lanzó a los presentes en la sala.

"El balón también es mágico. Es un instrumento capaz de transformar a la gente en feliz. En estos tiempos particulares no hay que olvidar ser felices. Hay que olvidar los problemas. Cuando uno toca el balón no piensa en sus problemas", mantuvo antes de ceder la palabra al exfutbolista italiano Alessandro Del Piero y Arsène Wenger, jefe de desarrollo global de fútbol de la FIFA.

Las cifras de 6 millones de entradas que la FIFA pondrá a la venta, el impacto de 8.000 millones de dólares que tendrá la competición y la creación de 824.000 puestos de trabajo a tiempo completo por el Mundial fueron parte de los datos económicos avanzados por Infantino, que quiso desvelar una anécdota para resaltar el poder del Mundial.

"Este trofeo lo entregaré al campeón con el presidente de Estados Unidos. Nadie puede tocarlo, solo los que lo ganan o yo. Cuando yo era más joven, y comprendí que mis habilidades no me iban a permitir tocarlo, decidí que tenía que buscar otra forma de hacerlo y convertirme en presidente de la FIFA".