Lewandowski anota por 15ª temporada consecutiva en Champions

El internacional polaco de 37 años selló la victoria del Barcelona por 4-2 ante el Slavia de Praga con un gol en el minuto 71. Su autogol en el 44 dejó el partido empatado 2-2 al descanso.

* Lionel Messi y Karim Benzema alcanzaron 18 temporadas consecutivas marcando goles en la Liga de Campeones, y Cristiano Ronaldo llegó a 16.

“Por fin llegó el primer gol“, dijo Lewandowski, quien disputaba su sexta Champions League con el Barcelona esta temporada. “Ojalá sea más fácil ahora”. Se incorporó al club catalán en 2022 procedente del Bayern Múnich.

* 16 años seguido. El primer gol de Lewandowski en la Liga de Campeones llegó en 2011, y el tanto del miércoles significa que ha marcado en 16 años calendario consecutivos en la competición.

* En el podio. Lewi ha marcado 114 goles en competiciones de la UEFA. Se mantiene tercero en la lista histórica de goleadores, por detrás de los 132 de Messi y los 145 de Cristiano Ronaldo. Fuente: AP.