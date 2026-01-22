Lyon y Aston Villa aseguran el top ocho; Celta, Roma y Forest sellan su clasificación

Ya clasificados desde la pasada jornada el Aston Villa, el Lyon, el Ferencvaros, el Midtjylland, el Betis y el Friburgo, este jueves se sumaron otros equipos a las eliminatorias: Braga, Roma, Oporto, Estrella Roja, PAOK, Stuttgart, Celta, Bolonia, Nottingham Forest, Viktoria Plzen, Fenerbahce, Panathinaikos y Genk, que triunfó por 0-2 ante el Utrecht, en un partido que empezó con 53 minutos de retraso "por motivos de seguridad" y con la grada visitante vacía.

El liderato es del Lyon. Aún sin Endrick en acción en Europa (no puede jugar hasta el inicio de las eliminatorias), el conjunto francés sufrió y ganó en Suiza, gracias al acierto de Ainsley Maitland-Niles al borde del descanso (0-1), para reafirmarse en la intensa pugna que mantiene por la primera plaza frente al Aston Villa, todos con 18 puntos, a falta ya de un solo encuentro.

El equipo de Unai Emery es segundo. Este jueves superó al Fenerbahce por 0-1, con el gol de Jadon Sancho en la primera parte. El primer tanto de la temporada del extremo, entre las dudas en los últimos tiempos, pero este jueves con el papel decisivo que debe, para lanzar al conjunto inglés. El equipo turco se clasificó, pese al revés.

También aceleró el Friburgo, que eliminó definitivamente al Maccabi Tel Aviv. Lo ganó con el 1-0 en el tramo final de Igor Matanovic. Sus 17 puntos son casi ya una garantía para ir directo a los octavos de final, como quizá lo sean los 16 del Midtjylland, empatado a última hora por el Brann a través de un penalti, y del Braga, que venció por 1-0 al Nottingham Forest, también clasificado. El gol fue en propia puerta. El equipo inglés, además, falló un penalti.

El Roma también apunta al top ocho, gracias al 2-0 ante el Stuttgart. Es sexto, con 15 puntos, los mismos que el Ferencvaros, que sólo igualó con el Panathinaikos (1-1). Los ocho primeros puestos los cierra el Betis, pese a su derrota por 2-0 con el PAOK, con los dos goles en el segundo tiempo.

Por detrás, el Celta garantizó su pase como mínimo a la ronda intermedia, con alguna opción todavía de estar entre los ocho primeros. Su victoria ante el Lille (2-1), construida en el primer minuto por Williot Swedberg, soportada en inferioridad numérica, por la expulsión de Hugo Sotelo a la media hora, y sentenciada por Carl Starfelt, fue definitiva para entrar en el primer corte.

Ya están también clasificados tanto el Viktoria Plzen como el Oporto, enfrentados entre sí con empate a uno, con el gol decisivo de Deniz Gul para el equipo luso en los instantes finales. Antes, Samu falló un penalti.

Más abajo, en inferioridad numérica, el Celtic fue igualado por el Bolonia (2-2). No le bastó con sus dos goles iniciales, con un 0-2 en Italia que abrió un nuevo horizonte para el equipo escocés, que finalmente fue empatado por medio de Thijs Dalinga y Jonathan Rowe.

Aún deberá competir por el pase en la última jornada, igual que el Salzburgo y el Basilea, con el triunfo del primero por 3-1; el Feyenoord, el adversario del Betis en la última jornada y que mantiene sus opciones de clasificación, aún remotas, pero vivas tras vencer al Sturm Graz, al que se impuso por 3-0, y el Ludogorets, pese a su derrota con el eliminado Rangers (1-0); y el Dínamo Zagreb o el FCSB, con la victoria croata por 4-1.

Ya están eliminados matemáticamente el Niza, que goleó 3-1 al Go Ahead con algunos incidentes en las gradas, el Malmoe, el Maccabi Tel Aviv, el Utrecht, el Sturm Graz y el Rangers.

Resultados de la séptima jornada de la Liga Europa: