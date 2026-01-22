Lyon y Aston Villa aseguran el top ocho

El liderato es del Lyon. Aún sin Endrick en acción en Europa (no puede jugar hasta el inicio de las eliminatorias), el conjunto francés sufrió y ganó en Suiza, gracias al acierto de Ainsley Maitland-Niles al borde del descanso (0-1), para reafirmarse en la intensa pugna que mantiene por la primera plaza frente al Aston Villa, todos con 18 puntos, a falta ya de un solo encuentro.

El equipo de Unai Emery es segundo. Este jueves superó al Fenerbahce por 0-1, con el gol de Jadon Sancho en la primera parte. El primer tanto de la temporada del extremo, entre las dudas en los últimos tiempos, pero este jueves con el papel decisivo que debe, para lanzar al conjunto inglés. Su adversario aún deberá completar su clasificación para las eliminatorias en la última cita.

También aceleró el Friburgo, que eliminó definitivamente al Maccabi Tel Aviv. Lo ganó con el 1-0 en el tramo final de Igor Matanovic. Sus 17 puntos son casi ya una garantía para ir directo a los octavos de final, a los que aún debe acercarse el Betis, por su derrota por 2-0 con el PAOK, con los dos goles en el segundo tiempo. Es quinto. Tiene 14 puntos.

Un empate a última hora frenó al Midtjylland, que perdió el ritmo del Lyon y el Aston Villa. El bloque danés, ahora cuarto con 16 puntos, se quedó sin su sexta victoria del curso en esta competición con el 3-3 final de penalti de Brann, por 2-3. Martin Erlic, con un ‘doblete’, y el brasileño Junior Brumado anotaron sus goles. Sólo lo ha ganado el Roma en esta edición de la Liga Europa. El resto han sido triunfos. Su destreza a balón parado impone.

Ya están virtualmente clasificados tanto el Viktoria Plzen como el Oporto, enfrentados entre sí con empate a uno, con el gol decisivo de Deniz Gul para el equipo luso en los instantes finales. Antes, Samu falló un penalti. Tienen casi el pase asegurado, mientras apuran sus opciones de entrar entre los ocho primeros en la última jornada.

Más abajo, en inferioridad numérica, el Celtic fue igualado por el Bolonia (2-2). No le bastó con sus dos goles iniciales, con un 0-2 en Italia que abrió un nuevo horizonte para el equipo escocés, que finalmente fue empatado por medio de Thijs Dalinga y Jonathan Rowe.

El Feyenoord, el adversario del Betis en la última jornada, mantiene sus opciones de clasificación, aún remotas, pero vivas. Su victoria era indispensable contra el Sturm Graz, al que se impuso por 3-0. El equipo austriaco queda prácticamente eliminado, a la espera de los partidos de la siguiente franja, que podrían hacer matemática su despedida, junto al Niza, el Malmoe y el Maccabi Tel Aviv.

El Malmoe fue doblegado 0-1 por el Estrella Roja, que encadenó su cuarta victoria y se posiciona para avanzar de ronda, antes de visitar la siguiente jornada al Celta, mientras que el conjunto israelí fue derrotado por el Friburgo.

- Resultados de la séptima jornada de la Liga Europa: