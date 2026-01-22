Pape Gueye: Estoy feliz por la Copa de África y con ganas de ayudar el sábado a mi equipo

"Estoy muy bien y estoy feliz. He disfrutado mucho con la gente en Senegal, con los aficionados y con mi familia. Hace cuatro años que estoy con la selección. Cuando juego por Senegal quiero dar todo por el país. Lo he podido hacer y ayudar a mi equipo en esta competición de la Copa de África. Ese gol en la final ha sido muy importante para mí", señaló en declaraciones a los medios del club.

"Estoy bien para jugar. Quiero entrenar y he hablado con el técnico y el preparador físico y quiero ayudar al equipo el sábado, ya que es un partido muy importante. Quiero estar a tope", añadió Gueye en referencia a la visita este sábado del Real Madrid.

Gueye destacó la dificultad que tuvo ganar el título africano en Marruecos. "Con la afición que tienen no era fácil, no éramos los favoritos, pero ganamos la copa. Es muy bonito ganar un título con tu país, es mi segunda vez, pero queremos lograr más", señaló.

El senegalés habló de su tanto en la final y de cómo ese gol le ha convertido en un héroe en su país. "En el campo no te das cuenta a veces de la situación, tenía la pelota y di dos o tres toques, puse el cuerpo para que no me pudieran quitar el balón y poder disparar… y gol", resumió.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Como hice el gol de la final, he visto el cariño de la gente que estaba un poco más conmigo. Ha sido una locura. He visto los mensajes de los aficionados del Villarreal y le doy las gracias a todos ellos y a los aficionados de España, porque me han mandado muchos mensajes durante todos los partidos", destacó.