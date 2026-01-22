Pathé Ciss, campeón de la Copa África con Senegal, y Akhomach, disponibles en el Rayo

Akhomach, internacional en 13 ocasiones con Marruecos, busca en el equipo madrileño el protagonismo que esta temporada no estaba teniendo en el Villarreal, con el que apenas ha contabilizado quince partidos oficiales, sólo tres de titular, y 361 minutos de juego.

Su debut podría llegar en sólo dos días, en el partido frente a Osasuna, para el que también está disponible Pathé Ciss, que regresa a Vallecas tras celebrar con Senegal el triunfo en la Copa África, en la que ha jugado cinco partidos pero ninguno como titular.

Los dos jugadores tuvieron un efusivo recibimiento por parte de sus compañeros, centrados en el partido frente a Osasuna, clave para dar un salto en la clasificación.

Para ese encuentro también estará disponible el delantero Sergio Camello, ausente la pasada jornada por unas molestias.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy